Brexit? Britse rijken werden enkel rijker

De Britse rijken worden door de brexit niet uit hun evenwicht gebracht. Dat zegt Robert Watts, economie-specialist bij de Britse krant The Times en samensteller van de ranglijst met de rijkste inwoners van Groot-Brittannië.

Watts benadrukt daarbij dat het land inmiddels een recordaantal van 134 miljardairs telt. Bovendien bleek het totale vermogen van de duizend rijkste inwoners het voorbije jaar met 14 procent te zijn toegenomen tot 658 miljard pond of 777 miljard euro.

Op de eerste plaats staan de ondernemers Sri en Gopi Hinduja – actief in vastgoed, gezondheid en energie – met een vermogen van 16,2 miljard pond, tegenover 13 miljard pond vorig jaar.

“Terwijl de rest van de bevolking zich bezorgd toonde over de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten, hebben de superrijken zich rustig gehouden en vooral gezorgd dat hun vermogens verder werden versterkt,” benadrukt Robert Watts. “Verwacht werd dat het referendum over de brexit een schokgolf zou veroorzaken, maar dat is niet gebeurd.”

Vertrouwen

Watts wijst erop dat de Britse economie de voorbije periode goede prestaties heeft laten optekenen, wat het vertrouwen van de investeerder heeft doen toenemen. De aandelenmarkt is gestegen, waardoor de vermogens van de rijke bevolking verder zijn aangegroeid.

Londen blijft met 86 miljardairs het centrum van de Britse rijkdom. Tegenover het voorbije jaar is de bevolking van de Britse hoofdstad met negen miljardairs aangegroeid. In totaal bleken negen partijen op één jaar tijd hun vermogen met minstens 1 miljard pond te hebben opgedreven.

Om in de lijst met duizend rijkste Britten opgenomen te worden, is een vermogen van minstens 110 miljoen pond noodzakelijk. Twintig jaar geleden lag die grens op 15 miljoen pond. Nieuwkomers in de lijst zijn onder meer zangeres Adèle, voetballer Zlatan Ibrahimovic en auteur EL James.

Andere bekende namen in de lijst zijn Paul McCartney, Elton John, Lewis Hamilton en het echtpaar David Beckham en Victoria Adams. (mah)