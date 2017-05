Facebook is voor de leugens, Google voor de waarheid

Kan het verschil tussen de manier waarop we ons op Facebook portretteren en wie we in ons privé-leven echt zijn nog groter? Die vraag stelt zich wetenschapper Seth Stephens-Davidowitz in een recent artikel in de New York Times.

‘Mijn echtgenoot is de beste…’, ‘Mijn echtgenoot is mijn beste vriend’, ‘Mijn echtgenoot is zo lief’… het zijn uitspraken die je dagelijks tegenkomt op Facebook.

Facebook vs. Google

Google geeft een gans ander beeld van diezelfde echtgenoot:

Berichten op sociale media maken ons volgens de wetenschap miserabel, omdat ze ons een gevoel van wanhoop en onvermogen bezorgen. Dat komt omdat we ons echte leven daar telkens opnieuw moeten vergelijken met de schijnversie van de levens van onze vrienden.

Vooral tieners lijden onder het fenomeen, omdat ze in een staat van hyperconnectiviteit leven en moeilijker dan ouderen een onderscheid kunnen maken tussen hun internet- en hun fysieke levens. Studies tonen aan dat jongeren zich door elk opeenvolgend bezoek aan Facebook steeds slechter en waardelozer beginnen te voelen.

Instagram (een onderdeel van Facebook) heeft dat al begrepen en startte recent een nieuwe campagne op onder de naam #HereForYou. Met die hashtag wil het sociale medium zijn gebruikers helpen de illusie van perfectie te doorbreken en mentale problemen bespreekbaar maken.

Het lijkt misschien allemaal wat vanzelfsprekend, maar dat is het niet. We zijn niet allemaal zo ‘happy’ en verbonden als we op sociale media graag laten uitschijnen.

Stephens-Davidowitz eindigt met een goede raad: “Vergelijk je zoekopdrachten op Google niet met andermans Facebook-berichten.”

Fun facts:

1. Mensen die een BMW of Mercedes bezitten delen dat twee en een half keer makkelijker mee op Facebook dan mensen die met een minder luxueuze wagen rijden.

2. Het budgethotel Circus Circus en het luxueuze hotel Bellagio (beide in Las Vegas) hebben eenzelfde bezettingsgraad. Maar op Facebook wordt drie keer vaker meegedeeld dat men in de Bellagio is ingecheckt dan in Circus Circus.