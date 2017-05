Hyperthymesie: het individu dat zich alles herinnert…

Marilu Henner is geen onbekende van televisiekijkers. Jarenlang speelde ze mee in de komedieserie Taxi, waarin Danny De Vito een hoofdrol had. Ook wetenschappers kennen haar, maar om een gans andere reden: ze maakt deel uit van een zeer kleine groep mensen die zich elke dag van hun leven kunnen herinneren als ware het gisteren.

‘Wanneer iemand me iets vraagt over een bepaalde dag, is het alsof ik op een DVD op zoek ga naar een welbepaalde scène. In een fractie van een seconde ben ik opnieuw op die plek, op dat moment. Ik kan inzoomen op details, zoals de titel van een boek.’

Henner lijdt aan hyperthymesie, een aandoening die de patiënt met een superieur autobiografisch geheugen opzadelt en voor het eerst in de wetenschap opdook rond 2006. Tot nog toe zijn slechte een twintigtal mensen met de aandoening gediagnosticeerd.

Henner vindt het leuk om te allen tijde door haar leven te kunnen bladeren, maar voor anderen is hyperthymesie een ware vloek.

Schooldirectrice Jill Price noemt haar onvermogen om zaken te vergeten ‘uitputtend’. ‘Het is alsof je leven zich afspeelt op een gedeeld scherm. Aan de ene kant het heden, aan de andere kant, tot tien keer per dag, wordt je opnieuw met je verleden geconfronteerd, aan de hand van een lied, een geur… goede momenten en slechte. Door de jaren heen heeft mijn verleden bezit van me genomen…’