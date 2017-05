Robert Cailliau, Belgische mede-uitvinder internet: “Al eens geprobeerd een niet-halal maaltijd te krijgen op een vlucht in het Midden-Oosten?”

De krant De Tijd publiceerde afgelopen zaterdag een speciale bijlage bij haar weekendkrant, waarin 50 Belgische tech-pioniers werden geïnterviewd/voorgesteld. Een van hen is Robert Cailliau (foto), de Belgische wetenschapper die – samen met samen met de Engelsman Tim Berners-Lee – wordt genoemd als een van de uitvinders en grondleggers van het wereldwijde web . Cailliau is ondertussen met pensioen en woont in Frankrijk.

Godsdienst: “Verzonnen verhaaltjes, verteld door oudere mannen met baarden”

De in Tongeren geboren Vlaming schetst een somber beeld van de toekomst en ziet met teleurstelling hoe ‘grote delen van de wereldbevolking terugvallen in religieus obscurantisme’:

‘Verzonnen verhaaltjes, verteld door oudere mannen met baarden, eerst bij de holbewoners, later in speciaal gebouwde tempels. Na enkele millennia wordt dat dan georganiseerde godsdienst, gekoppeld aan traditionalisme. We mogen godsdienst tegenwoordig niet meer beledigen, maar godsdienst beledigt wel dagelijks alle redelijkheid en gezond verstand.’

Wat verder in het interview haalt Cailliau uit naar zowel de islam als het judaïsme:

“Ik voel me beledigd als iemand op een conferentie een smoesje verzint om me geen hand te hoeven geven, omdat hij anders ook de hand van mijn vrouw die naast me staat moet drukken, en zijn geloof hem dat verbiedt… Op onze vliegtuigen is het normaal dat een passagier een halal of koosjere maaltijd kan bestellen, maar hebt u al geprobeerd om op een vlucht in het Midden-Oosten een niet-halal maaltijd te krijgen? Is dat dan geen discriminatie? In hun fundamentele vorm zijn die twee godsdiensten onverdraagzaam en achterlijk. Ze moeten daar alle twee openlijk afstand van doen.“

Waarom is dit belangrijk?

Wetenschap en godsdienst staan – ondanks claims die het tegenovergestelde beweren – diametraal tegenover elkaar. Beide claimen een antwoord te bieden op de levensvragen die de mens zich stelt en uiteraard kan slechts een van beide gelijk hebben. Nu de kennis van wetenschappelijke principes zich de voorbije eeuwen steeds verder heeft verspreid, is de rol van de godsdienst in steeds meer samenlevingen gemarginaliseerd.

Toch trachten religieuze bewegingen hun tanende invloed te heroveren, een machtsstrijd die zich vaak uit in intolerantie en onwetendheid bij nieuwe generaties.

Ondanks dat wetenschappelijke vooruitgang moderne samenlevingen rijker en veiliger heeft gemaakt, blijft de godsdienst de wetenschap tegenwerken.

Cailliau heeft het in het interview over de islam en het judaïsme en heeft daarin uiteraard een punt, maar wat te denken van de katholieke kerk die bijvoorbeeld weigert condoomgebruik te verdedigen om zo de verspreiding van Aids tegen te gaan? De katholieke kerk blijft condoomgebruik beschouwen als een inbreuk tegen God. Dat leidt in vele landen tot het onnodig verspreiden van Aids.