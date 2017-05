Taittinger: eerste groot champagnemerk kweekt druiven in Engeland

Het prestigieuze Franse champagnehuis Taittinger (Reims) heeft deze week zijn eerste druiven op Engelse bodem geplant . Dat gebeurde in het graafschap Kent, ten zuidoosten van Londen. De productie is voor de Britse markt bestemd en de flessen zullen niet voor 2023 worden verkocht.

Waarom is dit belangrijk?

Taittinger is het eerste grote champagnemerk dat zich in Engeland vestigt en doet dat niet enkel om te profiteren van de toegenomen vraag naar Britse bubbelwijnen (de term ‘champagne’ mag enkel in Frankrijk worden gebruikt).

Het bedrijf wil zich zo ook wapenen tegen de klimaatwijziging, die koudere temperaturen in de Champagnestreek met zich meebrengt en een beperkt risico op vriestemperaturen in de lente.

Zweden

In 2015 merkte Hervé Quénol, die onderzoek verricht aan het Franse onderzoekscentrum CNRS (Centre national de la recherche scientifique), in een interview met het AFP al op dat de meteorologische omstandigheden, die gunstig zijn voor de kwaliteit van de druiven, naar het Noorden opschuiven. Hij sprak toen over Engeland en Zweden.