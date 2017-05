Eurozone: iedereen heeft werk, niemand verdient zijn kost

In de eurozone waren de voorbije 8 jaar nooit minder mensen werkloos dan vandaag. De werkloosheid is er vorige maand gedaald van een piek van 12% naar 9,5% in april. Sinds 2013 hebben ruim 5 miljoen mensen in de eurozone een job gevonden. Niets dan goed nieuws op het eerste gezicht, maar uit onderzoek van de Europese Centrale Bank blijkt nu dat er een groot onderliggend probleem schuilt: de lonen stijgen niet.

Dat is wat normaal gebeurt wanneer steeds meer mensen werken. Werkgevers moeten dan betere voorwaarden aanbieden om goede mensen – die dan schaarser worden op de arbeidsmarkt – aan te trekken. Hogere lonen geven de mensen meer koopkracht, wat op zijn beurt de inflatie doet stijgen. Mensen beschikken over meer geld, geven meer uit, waardoor de toenemende vraag de prijzen doet stijgen. Textbook economics, als het ware.

Maar uit het laatste bulletin van de Europese Centrale Bank (ECB) blijkt nu dat deze dynamiek – die wil dat een dalende werkloosheid automatisch tot hogere lonen leidt – afwezig blijft.

De ECB ziet 2 redenen:

1. ‘Underemployment’ of ‘ondertewerkstelling’

Dit betekent dat vele mensen aan de slag zijn, doch minder uren presteren dan ze graag zouden willen. Wie een part-time job heeft verdwijnt automatisch uit de werkloosheidsstatistieken, maar werkt daarom nog niet zo veel als hij of zij liefst zou willen. Het aantal mensen dat uit zichzelf zegt werkloos te zijn is sinds 2010 met een miljoen gestegen tot 7 miljoen. Volgens de ECB – en ondanks de indrukwekkende jobcreatie van de voorbije twee jaar – zou liefst 18% van de arbeidsmarkt op een of andere manier door deze ‘ondertewerkstelling’ getroffen worden. Het enige land dat daar aan ontsnapt is… Duitsland.

2. Jobs van lage kwaliteit

Dit is een probleem dat eerder al in onderzoek van Bank of America Merrill Lynch (BAML) aan het licht kwam. Een groot gedeelte van de jobcreatie in de voorbije vier jaar is te danken aan werk van ‘verslechterende kwaliteit’, aldus Gilles Moec van BAML. Het gaat om jobs – ‘headline employment’ – waar weinig expertise en veel flexibiliteit vereist is – denk Uber, Deliveroo etc… – en die vaak deel uitmaken van de nieuwe ‘deeleconomie’.

Waarom is dit belangrijk?

De arbeidsmarkt van de eurozone begint een weerspiegeling te worden van wat zich in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voordoet sinds de financiële crisis.

Nu steeds meer Fransen, Britten, Amerikanen en andere westerlingen de komende jaren hun veilige jobs met pensioenrechten zullen moeten inruilen voor een zelfstandig statuut zonder voordelen, zal hun gevoel van onzekerheid toenemen. […] De westerse staat beschermde individuen lange tijd tegen de wisselvalligheden van de vrijemarkteconomie, maar trekt zich steeds verder uit die rol terug. De opkomst van het populisme in de EU is zonder twijfel een van de gevolgen van deze verdere uitholling van de middenklasse.