Hoeveel wil consument betalen voor een zelfrijdende auto?

Voor een zelfrijdende auto willen consumenten een meerprijs van 4.900 dollar betalen. Dat blijkt uit een enquête van wetenschappers aan de Cornell University bij meer dan twaalfhonderd consumenten in de Verenigde Staten.

Voor een auto die is uitgerust met technologie om aanrijdingen te vermijden, wil de gemiddelde klant een bijkomend bedrag van 3.500 dollar betalen.

Er werd echter tevens vastgesteld dat er grote verschillen kunnen worden vastgesteld in de extra budgetten die de autobestuurder voor innoverende technologieën wil reserveren. Sommige chauffeurs hebben voor de automatisering een meerprijs van 10.000 dollar in gedachten, maar anderen wensen geen enkel bijkomend budget te voorzien.

“Het is vandaag al mogelijk een auto te kopen die zichzelf kan parkeren, zijn rijstrook kan aanhouden en een constante snelheid kan bewaren,” verduidelijkt onderzoeksleider Ricardo Daziano, professor economie aan de Cornell University.

“De technologie kent echter een snelle ontwikkeling en bedrijven voeren al tests uit met zelfrijdende wagens. Er zullen dan ook snel volledig autonome auto’s op de markt verschijnen.”

Verdeeld

Onder meer Waymo, dochterbedrijf van Google, heeft volgens zijn topman Jon Krafcik al tweehonderd uur tests in extreme weersomstandigheden uitgevoerd en zou nog dit jaar een aantal voertuigen in het verkeer willen introduceren.

“Er wordt echter vaak de vraag gesteld in hoeverre het publiek in de technologie is geïnteresseerd en voor autonome wagens wil betalen,” benadrukt professor Daziano. “Uit het onderzoek blijkt dat er een evenwichtige verdeling kan worden gemaakt tussen een hoge, middelmatige en afwezige vraag.”

“Uit de studie kan dan ook worden afgeleid dat bij de introductie van opkomende autotechnologieën best een flexibel aanbod wordt gehanteerd. Bovendien kunnen de resultaten de autoriteiten en autobouwers helpen bij hun planning voor de toekomst. De automatisering van het autoverkeer zal immers een belangrijke impact hebben op de organisatie van het transport.” (mah)