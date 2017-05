‘De blanke wanhoop’: nieuwe studie legt Trumps overwinning uit

Ongeveer een derde van de blanke Amerikaanse arbeidersklasse heeft in het verleden minder gegeten om geld uit te sparen. Voor een gelijkaardig aantal zou het moeilijk – zo niet onmogelijk – zijn om een onverwachte uitgave van 400 dollar (370 euro) te financieren. Slechts 17% van deze mensen, die nog steeds in de stad of het dorp leven waar ze opgroeiden, vindt dat de kwaliteit van hun leven er op is vooruit gegaan.

Het zijn enkele van de bevindingen van een onderzoek van het onafhankelijke Public Religion Research Institute en het magazine The Atlantic. De studie wilde de reden achterhalen waarom mensen die doorgaans weinig verwachten van politiek zich zo massaal achter de kandidatuur van Donald Trump schaarden.

Opmerkelijk:

– “Veel van deze mensen kunnen niet wachten op de volgende studie of een 12-puntenplan. Ze hebben onmiddellijk hulp nodig”.

– Opmerkelijk genoeg verdedigt de blanke arbeidersklasse vele economische voorstellen van de Democraten, niet van Republikeinen. Bijvoorbeeld een minimumloon van 15 dollar per uur en een belastingverhoging voor de rijken.

– De stress om niet rond te komen zorgt binnen deze bevolkingsgroep voor hoge depressiecijfers en verslavingen allerhande. Vele overlijdens moeten worden gelinkt aan drugs, alcohol en zelfmoord: “Het is echt tragisch en hartverscheurend te zien hoe deze onzekerheid uiteindelijk allerhande gruwelijke problemen veroorzaakt.”

[1 op elke 10 baby’s die wordt geboren in Huntington in het Amerikaanse West Virginia is verslaafd aan heroine of een ander opiaat. Een hartverscheurende statistiek uit een blanke arbeidersstad van amper 50.000 mensen. Wie door de kinderafdeling van het lokale ziekenhuis wandelt ziet hoe 1 op elke 10 baby’s vecht tegen afkickverschijnselen, de meeste van drugs waar niemand 10 jaar geleden van gehoord had. (CNN)]

– Minder dan de helft van de blanke arbeidersklasse gelooft nog dat je werkend rijk kan worden, 61% denkt dat Amerika’s beste dagen achter hen liggen.

Waarom is deze studie belangrijk?

Het rapport geeft een goed beeld van de economische en materiële problemen die de blanke arbeidersklasse in de VS treffen en legt uit waarom zo veel mensen in deze groep bereid waren te gokken op Donald Trump, een miljardair, die geen enkele politieke ervaring bezat. Vele van deze kiezers hadden niets te verliezen en vonden het geen probleem dat de president vaak op geen enkele manier kon uitleggen hoe hij zijn beloftes zou waarmaken, zelfs wanneer experts diezelfde beloftes onrealistisch noemden. De studie geeft ook aan in welke mate de Democraten de blanke arbeidersklasse heeft opgegeven.