6 maanden vaderschapsverlof of het ‘pretparkdenken’ van onze tv-vedettes

VRT-presentator en Bekende Vlaming Thomas Vander Veken pleitte begin maart in het programma ‘Cath & gasten’ voor meer vaderschapsverlof voor papa’s. Hij vond het ontzettend spijtig dat hij niet meer thuis kan zijn bij zijn vrouw en kind. Na de bevalling krijgen papa’s tien dagen vaderschapsverlof. ‘Veel te weinig’, zei Vanderveken. ‘Otto begint nu veel te lachen en ik wil daar ook bij zijn’.

In hetzelfde programma gaf professor sociologie Ignace Glorieux de presentator gelijk en pleitte voor ‘een systeem waarbij eerst de moeder 6 maanden kan thuisblijven en daarna de vader 6 maanden’. De financiering van zulk systeem van vaderschapsverlof was volgens de aanwezigen weinig meer dan een detail. De Zweden doen het ook en die betalen gelijkaardige belastingen, was de consensus. ‘De werkgevers zullen klagen dat de man nu ook al moet thuisblijven’, zei Glorieux, maar het is ‘een kwestie van keuzes’.

Van de 4 mensen die op dat moment aan tafel zaten werd enkel de Nederlandse zanger Joost Zweegers niet met belastinggeld betaald.

Pretparkdenken

Op zijn blog hekelt ondernemer Rudi De Kerpel wat hij het ‘pretparkdenken’ van deze jonge tv-vedettes noemt. Ook de vakbonden die ‘er druppelgewijs in slagen het ambtenarenpatroon te integeren in het klassieke bedrijfsleven’, leven volgens De Kerpel op een andere planeet:

“Tegenwoordig riskeer je zelfs een boete tot 2.000 euro als mensen in een burn-out situatie terecht komen… alsof die 38 u op een week van 168 u bepalend zijn voor de fysieke en morele toestand van een individu. […]

Het rijtje voorwaarden voor tewerkstelling waaraan bedrijven moeten voldoen begint zo stilaan hallucinante vormen aan te nemen dat je straks meer tijd moet steken in het managen van je personeel dan van je bedrijf.

Is er nog iemand die de toetsing met de realiteit aandurft/aankan bij het bedenken van bovenstaande maatregelen? We leven niet langer meer in een dorp maar in een geglobaliseerde en straks in een gerobotiseerde wereld. […] Durft de minister van Arbeid evenveel inzet en tolerantie vragen aan de werknemers als aan de werkgevers?

Solidariteit is geen éénrichtingsverkeer…

Het is misschien een ongemakkelijke waarheid maar het wordt tijd dat we hen eens gaan wijzen op het feit dat we niet allemaal aan de kant kunnen gaan staan want op die manier valt de financiering van de sociale zekerheidskas helemaal weg. Deze gebeurt nog altijd – hoofdzakelijk – door werkgevers, want de bijdrage van de werknemer wordt ook betaald door het bedrijf.

Tijd om hen eens te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid t.o.v. de samenleving. Solidariteit is geen éénrichtingsverkeer…

We komen in een totaal nieuwe dynamiek terecht waar werken inderdaad anders zal ingevuld moeten en kunnen worden. Dat zal echter niet lukken door vast te houden aan de patronen uit de 20e eeuw.”