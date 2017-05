Amerikanen leggen toeristen de Brexit uit voor… 5.500 euro

De Amerikaanse krant The New York Times biedt politiek geïnteresseerden de mogelijkheid om met een zesdaags bezoek aan Groot-Brittannië de impact en de bredere context van de brexit te leren kennen.

Daarbij zullen de deelnemers volgens de Amerikaanse krant van politici, journalisten en historici meer duiding krijgen over de beslissing van Groot-Brittannië om de Europese Unie te verlaten.

Naast een typische Britse lunch en een bezoek aan een pub die ook door Britse parlementsleden wordt gefrequenteerd, kunnen ook debatten in het House of Commons of het House of Lords worden bijgewoond. De reis kost aan de deelnemers 5.995 dollar. Het bezoek blijft echter wel tot Londen beperkt.

“Vele Amerikanen zijn verrast en verbijsterd over de resultaten van het referendum over het vertrek uit de Europese Unie,” motiveert Steven Erlanger, hoofd van het Londense kantoor van The New York Times, het initiatief.

“Velen denken dat de brexit het belang van Londen als internationaal centrum in het gedrang zou kunnen brengen. Anderzijds kan bij de Amerikaanse bevolking veel interesse voor Groot-Brittannië worden opgemerkt.” Die belangstelling gaat volgens Erlanger verder dan de Britse royals en de gekende clichés en richt zich ook op het economisch en politiek beleid van het land.

Midlands

De krant wil aan de deelnemers van de reis, die de titel ‘Brexit is Brexit’ meekreeg, verduidelijken waarom Groot-Brittannië voor een brexit heeft gekozen en welke complicaties daaruit al zijn voortgevloeid.

De reis kadert in een reeks initiatieven die de krant organiseert en waarin ook een bezoek aan de nucleaire site van Tsjernobyl of de smeltende ijsmassa in Groenland wordt aangeboden.

De Britse politicus Andrew Bridgen, afkomstig uit Leicestershire, hekelt echtere het feit dat het bezoek tot Londen blijft beperkt. “Voor een inzicht in de houding van de Britten tegenover de Europese Unie maar men in de Midlands of Noord-Engeland gaan kijken,” zegt Bridgen. (mah)