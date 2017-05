Productie Belgische industrie overschrijdt magische grens

In België hebben de industriële bedrijven tijdens de maand maart 81,6 procent van hun totale productiecapaciteit kunnen inzetten.

Dat cijfer weerspiegelt de hoogconjunctuur die de Belgische industrie op dit ogenblik beleeft. Dat heeft de krant De Tijd gemeld op basis van cijfers van de Nationale Bank van België (NBB).

Aangevoerd wordt dat een dergelijk hoge score niet meer werd gerealiseerd sinds het uitbreken van de financiële crisis negen jaar geleden. Volgens Agoria, de federatie van de technologische industrie, is daarmee opnieuw een magische grens overschreden.

Eerder was ook al gemeld dat de tewerkstelling in de industrie het voorbije jaar voor de eerste keer in een half decennium opnieuw was gestegen.

Er kan volgens Marc Lambotte, chief executive van Agoria, worden vastgesteld dat bedrijven opnieuw beginnen te investeren wanneer er meer dan 80 procent van de volledige capaciteit kan worden ingezet. De investeringen in de technologische industrie lagen vorig jaar dan ook 4 procent hoger dan het jaar voordien.

Personeel

Sinds het einde van het voorbije decennium stonden de investeringen volgens Lambotte op een beperkt niveau. “Bedrijven stelden hun vervangingsinvesteringen uit,” benadrukt de chief executive van Agoria tegenover de krant. “Nu wordt die achterstand goedgemaakt.” Voor dit jaar wordt een toename van de investeringen met 9 procent verwacht.

De heropleving van de industrie wordt aan een combinatie van factoren toegeschreven. In de eerste plaats wordt gewezen op signalen over een versnelling van de economische groei, onder meer te danken aan het soepele financiële beleid van de Europese Centrale Bank.

Bovendien verbetert de concurrentiekracht van de Belgische economie. De loonmatiging en de taxshift hebben een gedeelte van loonkostenhandicap tegenover de belangrijkste drie buurlanden doen verdwijnen.

Tevens kon worden geprofiteerd van gunstige wisselkoersen.

Wel wordt gewaarschuwd dat de heropleving het tekort aan geschoold personeel nog meer duidelijk maakt.