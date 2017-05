Ook steeds meer kindhuwelijken in België

Exacte cijfers ontbreken, maar alle experts met wie we praatten, maken zich ernstige zorgen over de toenemende omvang van kindhuwelijken in België, schrijft Humo deze week.

Nederland (250 per jaar) en Duitsland (1500) hebben de voorbije jaren een massale toename van kindhuwelijken geregistreerd. In Duitsland zijn kindhuwelijken sinds kort verboden.

In 2015 trok het ICHR (International Centre for Reproductive Health) een eerste maal aan de alarmbel in ons land. Toen was volgens cijfers van de politie sprake van 56 klachten over gedwongen huwelijken tussen 2010 en 2013 . Het zou dus om gemiddeld 2 kindhuwelijken per maand gaan.

Sad Facts

– De Service Droit des Jeunes (SDJ), een organisatie in Luik die jongeren met familiale of juridische problemen begeleidt, hielp de voorbije vier jaar alleen in die stad al 102 kinderen. Zowat elke week krijgt de dienst in de grootste discretie een minderjarige over de vloer die zijn of haar situatie wil ontvluchten, maar niet weet hoe.

Het werkelijke aantal ligt volgens SDJ dan ook vele malen hoger. Sommige kinderen die zich bij SDJ aandienen, zijn amper 12 jaar.

– «In het merendeel van de situaties is er in zo’n huwelijk sprake van seksueel misbruik. Het is niet omdat een minderjarig meisje toestemt in een gedwongen huwelijk, dat ze ook akkoord gaat met de seksuele gewoontes van haar echtgenoot. »

– Kindhuwelijken komen steeds minder voor bij de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen, maar frequenter in de ‘nieuwe’ migrantengroepen. Vooral in de gesloten Roma-gemeenschap zijn kindhuwelijken ‘normaal’.

Wat is het probleem?

– Ondanks een verstrenging van de wetgeving op gezinshereniging, blijft het nog altijd de gemakkelijkste manier om in dit land aan verblijfsdocumenten te geraken. Meestal gaat het om buitenlandse mannen die eerst hun Belgische verblijfsvergunning bemachtigen en vervolgens via het internet op zoek gaan naar een vrouw in hun land van herkomst. Die wordt dan door haar ouders – tegen betaling – uitgehuwelijkt.

– Er zit ook een cultureel aspect aan de problematiek: «Vanuit hun cultuur hebben ze niet het gevoel dat het een strafbaar feit is.»