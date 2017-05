1. Elburg, Gelderland

Op zoek naar een leuk dagje weg in Nederland? Ons land barst van de leuke plekjes, de een bekende dan de ander. Voor een leuk dagje weg kun je naar een pretpark gaan, of iets actiefs doen, maar wat dacht je van een bezoek aan een van deze leuke dorpjes? Dit is de top 5 leukste dorpen van Nederland.

In de provincie Gelderland, op de Veluwe, ligt het kleine dorpje Elburg. Elburg ligt zowel aan het Veluwemeer met dus water in de buurt, als vlakbij de prachtige natuur van de Veluwe. Of je dus van water of van natuur houdt, beide dingen kun je combineren met een bezoek aan Elburg. In dit kleine dorpje zie je prachtige oude architectuur, pittoreske straatjes, bruggetjes en heel veel winkels. Je kunt je hier geen uren vermaken, maar in combinatie met wandelen of een dag op het water is Elburg een van de leukste dorpjes om te stoppen voor een lunch, even winkelen of een terrasje pakken.