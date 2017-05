Een gemiddelde Vlaming brengt meer dan acht uur per dag zittend door. Bij werknemers met een zittend beroep loopt dat zelfs op tot meer dan negen uur.

Dat blijkt uit een enquête van het ziekenfonds Partena bij meer dan duizend Vlamingen.

Opgemerkt wordt dat die levensstijl belangrijke gezondheidsrisico’s inhoudt. Er moet volgens Jo Vandeurzen, Vlaams minister van welzijn, dan ook gewerkt worden aan een mentaliteitswijziging waarbij naar een gezondere levensstijl wordt gestreefd.

In die actie zal ook in belangrijke mate aandacht worden besteed aan de bedrijfswereld, die immers een belangrijke rol kan opnemen in de strijd tegen een sedentaire levensstijl.

Cultuur

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (Vigez) merkt op dat de sedentaire levensstijl tot een brede reeks gezondheidsproblemen kan leiden. Daarbij wordt gewag gemaakt van onder meer klachten over pijnlijke spieren en gewrichten en rugproblemen, maar ook kunnen de slaapkwaliteit en de mentale gezondheid in het gedrang worden gebracht.

Bovendien moet rekening worden gehouden met een verhoogd risico op onder meer overgewicht, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes of kanker.

Lynn Pellens, expert gezondheid bij Partena, wijst erop dat iedereen de nefaste impact van de sedentaire levensstijl beseft, maar zelden actie onderneemt.

De sedentaire levensstijl zit volgens Pellens ingebakken in de Vlaamse cultuur. Er is volgens het ziekenfonds dan ook een gerichte campagne – ikziejewelzitten.be – nodig om de Vlaming tot een gezonder gedrag aan te zetten. Daarbij wordt benadrukt dat men ervoor moet zorgen dat de zittende houding minstens elke dertig minuten door een activiteit wordt onderbroken.

Het bedrijfsleven kan daarbij volgens Lynn Pellens een belangrijke bijdrage leveren. De expert wijst er daarbij op dat de strijd tegen een sedentaire levensstijl ook in het belang is van de onderneming, die door gezonde werknemers immers een hogere productiviteit kan realiseren.