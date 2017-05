Wordt het EP in Straatsburg eindelijk afgeschaft? De vraag van 114 miljoen euro

wil het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) dat na de Brexit uit Londen moet vertrekken aan Frankrijk toewijzen, in ruil voor het opzeggen van de tweede zetel van het Europees Parlement in Straatsburg. Bart Staes, het Europees Parlementslid voor Groen,wil het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) dat na de Brexit uit Londen moet vertrekken aan Frankrijk toewijzen, in ruil voor het opzeggen van de tweede zetel van het Europees Parlement in Straatsburg. Dat doet hij mits een voorstel op zijn website

Eind vorige maand raakte bekend dat de EU honderden miljoenen euro aan schadevergoeding dreigt te moeten betalen aan Londen omdat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) daar nog tot 2039 een pand huurt en er geen opzegclausule in het contract is voorzien.

Het EMA is gevestigd in Canary Wharf, een van de chiquere zakendistricten van de Britse hoofdstad, maar moet als gevolg van de Brexit weg uit het VK. In het huurcontract blijkt nu geen opzegtermijn te zijn afgesproken en daardoor loopt de huur door tot 2039. Het resterende huurbedrag wordt geschat op 347,6 miljoen euro.

Nederland, Denemarken, Zweden, Frankrijk, Italië, Ierland, Portugal, Polen en Spanje hebben zich al kandidaat gesteld om het EMA in het post-Brexittijdperk te huisvesten.

Het EMA is een gewilde bruid, schrijft Staes:

Het Geneesmiddelenagentschap is een zeer gewilde bruid. Het beschikt over een jaarlijks budget van 322 miljoen euro. Het telt 890 vaste expert-medewerkers. Het wordt omringd door een uitgebreid netwerk van 4000 nationale ambtenaren, regelgevers en wetenschappers die meerdere malen per jaar in de gebouwen van het Agentschap moeten vergaderen. Binnen het EMA worden er jaarlijks 36.000 vergaderingen georganiseerd. Iedere dag vliegen 400 personen naar het EMA om er de nodige dossiers en beslissingen voor te bereiden. […]

De toekomstige vestigingsplaats van het EMA moet dus een plaats zijn met voldoende hotelaccommodatie (minstens 350 hotelkamers per nacht, 5 dagen per week), goede gezondheidszorg, een goed onderwijsaanbod, een goede infrastructuur en aangenaam leefklimaat. Dat is in Straatsburg allemaal het geval.

In ruil wil Staes dat Frankrijk een einde maakt aan de maandelijkse verhuis van alle europarlementariërs tussen Brussel en Straatsburg:

“Dat gaat gepaard met tijdsverspilling, heel wat extra kosten, een niet-klimaatvriendelijk en niet-gezinsvriendelijk gereis. Bovendien is het één van die symbooldossiers die de Europese Unie al jaren een slecht imago opleveren. […]

Waarom is dit belangrijk?

Veel Europese burgers vragen al langer om een eind te maken aan deze ‘Kafkaïaanse carrousel’ , zeker wanneer ze vernemen dat de geografische spreiding van het Europees Parlement jaarlijks 114 miljoen euro kost. Zes verhuiswagens voor het vervoer van de ongeveer 3.700 stalen kisten met vergaderstukken rijden eens per maand de 450 kilometer van Brussel naar Straatsburg. De kantoren ginds staan 317 dagen per jaar leeg; maar er werken wel 100 voltijdse werknemers die dagelijks op de winkel passen.

Het Europees Parlement blijft zo het enige ter wereld dat meer dan een zetel heeft. De zetel in Straatsburg moet de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk na de gruwelen van de Tweede Wereldoorkog symboliseren.

Wat is de realiteit?

De kans dat Frankrijk de zetel in Straatsburg opgeeft is miniem. Ten eerste moet daarvoor het EU-verdrag worden aangepast, ten tweede wuifden (bijna ex-) president Hollande en zijn voorganger Sarkozy elke suggestie in die zin weg. Wat doet pro-Europeaan Macron?

Om het Europees Parlement op permanente basis naar Brussel te verhuizen moeten de 28 (straks 27) staten die de EU vormen unaniem hun goedkeuring geven. De afspraak hierover ligt sinds 1997 vast in het Verdrag van Amsterdam. Dat ruim 80% van de europarlementariërs Brussel als permanente zetel verkiezen zal de Fransen een zorg zijn.

In februari legde Frankrijk nog klacht neer tegen het Europees Parlement (EP), omdat de stemming over het budget voor 2017 in Brussel werd gehouden en niet in Straatsburg, zoals de EU-verdragen het voorschrijven. Volgens het EP was er sprake van tijdsdruk en niet van minachting voor Straatsburg.