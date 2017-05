Meisjesvoetbalteam speelt kampioen in jongensafdeling

In Spanje heeft een meisjesteam geschiedenis geschreven door er in te slagen de kampioenstitel te behalen in een jongensdivisie.

De meisjes van AEM Lleida, in Catalonië, schreven zich drie jaar geleden al in de regionale jongenscompetitie in, omdat de meisjescompetitie niet sterk genoeg was.

Eind vorige maand was het dan zo ver, na drie seizoenen in de competitie voor – 14-jarigen, haalde AEM de titel binnen. Veel viel daar niet op aan te merken: 19 wedstrijden werden gewonnen, 2 gelijkgespeeld en slechts 1 wedstrijd verloren.

In tegenstelling tot de mannencompetitie stelt het vrouwenvoetbal in Spanje niet veel voor. De vrouwen competitie bestaat al 30 jaar, maar sluit pas vorige zomer in voor het eerst een grote sponsorante trekken. een van ‘s lands meest succesvolle teams -Real Madrid- heeft niet eens een vrouwenteam.

Macho-commentaren komen van de moeders van de jongens

The New York Times:

De transitie was niet makkelijk. De meisjes eindigde in hun eerste seizoen twaalfde op achttien. Maar naarmate de maanden vorderden begonnen ze steeds vaker jongensteams te kloppen en die vooruitgang werd [bij de aanhang van de jongensteams] niet overal op gejuich onthaald.

“Het is meer een probleem voor de ouders dan voor hun jongens,’ zegt José María Salmerón, de algemeen directeur van de club, wanneer het over de commentaren gaat die de meisjes vaak te verduren krijgen van de ouders die langs de lijn staan.