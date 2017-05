Duitsland zwemt in het geld, politici vechten om het uit te geven

De Duitse staatskist raakt stilaan zo vol, dat politici hun verbeelding om het uit te geven de vrije loop kunnen laten gaan. Dankzij de sterke economie en dito arbeidsmarkt zouden de belastinginkomsten tussen 2017 en 2021 met nog eens met 54 miljard euro stijgen tot meer dan 800 miljard euro. Volgens de laatste prognose zou ook de staatsschuld, die al 5 jaar lang aan het dalen is, tegen 2020 voor het eerst onder de 60% van het bbp terechtkomen.

Dat geld wil een aantal politici aan de bevolking teruggeven door middel van belastingverlagingen, anderen opteren om het geld te investeren. Zo is er sprake van gratis kinderopvang, een hogere werkloosheidsuitkering en grote infrastructuurprogramma’s. In Duitsland is ‘the sky the limit’, zegt econoom Holger Schäfer, in de Wall Street Journal.

Goed nieuws is dat, niet enkel voor de Duitsers, maar ook voor de VS, Europa en het IMF, die Merkel al jarenlang vragen om de geldsluizen open te zetten om zo de handelsoverschotten te reduceren en de noodlijdende economieën in Zuid-Europa te helpen.

Er is nieuws: Duitsland gaat geld uitgeven

Merkel hield tot nog toe voet bij stuk, maar nu er verkiezingen aankomen, het land op een robuuste economische groei kan rekenen, de werkloosheid haar laagste niveau heeft bereikt en er al drie opeenvolgende jaren begrotingsoverschotten worden geregistreerd, beginnen prioriteiten te verschuiven.

Merkel lijkt ook te gaan zwichten voor de druk van haar Europese collega’s – en niet in het minst haar nieuwe Franse partner -, maar de kanselier blijft een voorwaarde stellen: de andere EU-landen moeten hervormingen blijven doorvoeren.

Duitsland bevindt zich vandaag in een benijdenswaardige positie. Eindelijk een land dat geld kan uitgeven dat het heeft, een luxe die maar weinig van zijn EU-partners zich kunnen permitteren. Met verkiezingen in het vooruitzicht, een onwaarschijnlijke uitgangspositie voor een zittende coalitie.