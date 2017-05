Export steeds belangrijker voor Belgische brouwers

In België werd het voorbije jaar 7,7 miljoen hectoliter bier geconsumeerd. Dat betekende een daling met 3,3 procent tegenover het jaar voordien.

Dat blijkt uit een rapport van de Federatie van Belgische Brouwers.

Opgemerkt wordt dat de Belgische bierconsumptie al geruime tijd een daling kent, maar bleek die trend vorig jaar nog een versnelling te hebben gekend.

Dat moet volgens de brouwers vooral worden toegeschreven aan de impact van de terroristische aanslagen in Brussel in maart vorig jaar, gekoppeld aan de introductie van de witte kassa en hogere accijnzen. Anderzijds kon worden gemeld dat de export van Belgisch bier met 8,1 procent is toegenomen naar 14,1 miljoen hectoliter.

De voorbije twee decennia kende de Belgische bierconsumptie een gemiddelde daling met 1,4 procent per jaar. Het voorbije jaar werd echter een duidelijke versnelling genoteerd.

“Een goed Europees voetbalkampioenschap had die achteruitgang mogelijk kunnen afremmen, maar dat is niet gelukt,” benadrukt Jean-Louis Van de Perre, voorzitter van de Federatie van Belgische Brouwers. “Bovendien moest ook rekening worden gehouden met ongunstige weersomstandigheden.”

Verenigde Staten

Vooral pilsbieren worden getroffen, want in die sector werd een achteruitgang met 4,3 procent opgetekend, terwijl bij de degustatiebieren een stijging met 3,5 procent werd genoteerd. Pilsbieren vertegenwoordigen nog wel 71 procent van de volledige markt.

In de horeca werd een achteruitgang met 4,4 procent geregistreerd, tegenover een daling met 2,4 procent in de distributie.

In de export valt vooral de groei met 16,1 procent tot 2,2 miljoen hectoliter in de Verenigde Staten, ondanks de successen van de lokale ambachtelijke bieren, op. Benadrukt wordt dat de Verenigde Staten inmiddels Nederland – waar 2,32 miljoen hectoliter Belgisch bier werd geconsumeerd – als tweede grootste exportmarkt van de Belgische brouwers bedreigt.

De grootste afzetmarkt blijft echter Frankrijk, waar de consumptie van Belgische bieren het voorbije jaar met 8,1 procent toenam. De export vertegenwoordigt inmiddels 67 procent van de totale Belgische bierproductie.

België telt op dit ogenblik 250 brouwerijen. Dat is het hoogste aantal in twintig jaar.