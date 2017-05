Macron, de president met een pak van 450 euro

Emmanuel Macron is zondag ingezworen als de nieuwe president van Frankrijk. Hij is de jongste president in de geschiedenis van zijn land.

De plechtigheid ging gepaard met de nodige ‘pomp and circumstance’, waaronder 21 kanonschoten en een ceremonie bij het graf van de onbekende soldaat. Macron sprak een uur lang met zijn voorganger en mentor François Hollande – dubbel zo lang als gebruikelijk -, die hem de Franse nucleaire codes overhandigde.

Macron hield – zoals dat gebruikelijk is – een korte speech:

“We moeten een einde maken aan de breuken en de verdeeldheid in onze maatschappij. Ik weet dat de Fransen veel van me verwachten. Niets zal me tegenhouden om de belangen van Frankrijk te verdedigen en om de Fransen te herenigen.”

Een maatpak van 450 euro

De Macrons wilde voornamelijk persoonlijke nederigheid etaleren. De nieuwe Première Dame Brigitte Macron was getooid in een geleend mantelpak van Louis Vuitton. De nieuwe president zelf droeg een eenvoudig pak van 450 euro van de Parijse prêt-à-porter-boetiek Jonas & Cie.

Macron breekt daarmee met vele van zijn voorgangers en collega’s in het buitenland, die voor dure designerkostuums kiezen. Een knipoog ook naar de miserie waarin topkandidaat François Fillon terechtkwam, nadat bleek dat hij 2 kostuums cadeau had gekregen van een rijke zakenman: kostprijs 6.500 euro per stuk.

Eerlijkheid primeert

Het koppel wil duidelijk af van de ‘bling-bling’- gewoontes van een aantal van hun voorgangers. Zo stond ex-president Nicolas Sarkozy bekend om zijn extravagante levensstijl en had François Hollande – die zich graag als een ‘normale’ president voordeed – een kapper op de loonlijst van het Elysée gezet, die de belastingbetaler 10.000 euro per maand kostte.

Uit opiniepeilingen blijkt telkens opnieuw dat eerlijkheid voor de Franse kiezer de belangrijkste kwaliteit van de president moet zijn. Een kenmerk waarin beide gedoodverfde kandidaten voor de eindronde – François Fillon en Marine Le Pen – allerminst uitblonken.

De kledingkeuze van de Macrons wil alvast aantonen dat het ze menens is wanneer ze over ‘verandering’ praten.