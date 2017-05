Hond helpt kinderen met stress om te gaan

Een hond kan een belangrijke sociale steun vormen om stress bij kinderen aan te pakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida.

Kinderen die actief met de hond van het gezin omgingen, bleken minder hoge cortisol-niveaus te vertonen dan leeftijdsgenoten die zich passiever tegenover het huisdier gedroegen.

Er werd ook vastgesteld dat de hond in vele stressomstandigheden op de kinderen een meer kalmerende invloed kan hebben dan de ouders.

“Stress wordt meestal in verband gebracht met de verantwoordelijkheden die volwassenen moeten opnemen, maar ook kinderen kunnen onder zware druk gebukt gaan,” benadrukt onderzoeksleider Darlene Kertes, professor psychologie aan University of Florida.

“Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat huisdieren de potentie hebben om stressklachten bij volwassenen te milderen. Onze studie heeft uitgewezen dat ook bij kinderen in een stresserende omgeving een positieve werking van de aanwezigheid van de gezinshond kan worden ervaren.”

Groeifase

Uit speekselstalen bleek dat kinderen in het gezelschap van de gezinshond bij de confrontatie met probleemsituaties lagere niveaus van het stresshormoon cortisol vertoonden dan leeftijdgenoten die niet op een huisdier konden terugvallen.

Daarbij moest wel een variatie in cortisol-niveaus, afhankelijk van het karakter van de interactie tussen het kind en de hond, worden opgetekend. Kinderen die actief hun hond bij zich roepen om te aaien, bleken minder cortisol te vertonen dan leeftijdsgenoten die een beperkter engagement tegenover het dier laten blijken.

Wanneer de honden daarentegen vrij rondzwierven of de kinderen op eigen initiatief benaderden, bleek het cortisol-niveau toe te nemen.

“In de lagere school begint de wereld van sociale ondersteuning zich verder uit te breiden en vallen kinderen niet alleen meer op hun ouders terug,” verklaart professor Kertes. “Hun emotionele en biologische capaciteiten om met stress om te gaan, bevinden zich echter nog altijd in een groeifase.”

Het is volgens de onderzoekers belangrijk een inzicht te verwerven in de instrumenten die kinderen gebruiken om met druk om te gaan. Het aanleren van die tactieken zal volgens Darlene Kertes immers levenslang consequenties hebben voor de emotionele gezondheid en het welzijn. Een efficiënte omgang met stress is voor volwassenen immers een cruciale vaardigheid. (mah)