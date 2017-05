Het zijn maar een paar video’s tot nu toe, maar wellicht gaat Apple meer van dit soort instructies in elkaar zetten voor iPhone-gebruikers. Het is allemaal vrij basic, maar er zijn genoeg mensen die graag foto’s willen maken maar niet precies weten wat al die instellingen doen op hun telefoon.

Instructies

Naast de YouTube-playlist hebben ze ook nog een aparte pagina opgezet, waarbij opvalt dat het allemaal verticale video’s zijn, die best tot hun recht komen op je telefoon.

Misschien is dit een voorbode van nog meer instructie-video’s, wat een goed idee is voor beginnende gebruikers die hun smartphone net hebben. Hoe dan ook, als je net een iPhone hebt en wil weten wat de mogelijkheden zijn kun je altijd even kijken, de video’s zijn maar 40 seconden per stuk.