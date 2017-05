In Italië wonen voor 50 euro per maand? Bormida

Daarom is de burgemeester een initiatief gestart: als je in Bormida wil komen wonen krijg je een bonus. Vanaf volgend jaar krijg je 2000 euro als je die kant uit trekt, en natuurlijk is er in de markt daar veel ruimte voor onderhandeling als het om kopen of huren gaat.

Zo goed als gratis

Je kunt al voor 50 euro per maand een stulpje huren. Met die bonus is dat dus meer dan drie jaar lang gratis wonen! Het enige nadeel is dat de banen natuurlijk niet voor het oprapen liggen daar, dus je moet of reizen of vanuit huis kunnen werken. Je zit namelijk wel redelijk in the middle of nowhere.

Het zou ideaal zijn om een jaartje sabbatical op te nemen in Bormida, of vanuit huis te werken, al wagen we te betwijfelen of er internet is daar. Een van de inwoners zegt het heel goed: “Er is hier niet veel te doen, maar het leven is hier simpel en natuurlijk. We hebben bossen, geiten, de kerk en genoeg lekker eten. Hier heb je geen stress.”

[Afbeeldingen © EnriMazzu – Google Photos]

[Deze post verscheen eerst op Travelvalley.nl