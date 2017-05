Britten gooien dagelijks 1,4 miljoen perfect eetbare bananen weg, een verspilling die op jaarbasis 80 miljoen pond (94 miljoen euro) kost. Dat blijkt uit cijfers van de Britse afvaldienst Wrap , die worden gepubliceerd door de supermarktketen Sainsbury’s.

Een derde van de consumenten geeft toe een banaan niet te zullen opeten als er zich ook maar een minieme zwarte vlek op de schil bevindt. 13% van de Britse consumenten gooit de banaan weg als de schil nog groene plekken vertoont.

De cijfers vormen deel van een initiatief dat voedselverspilling in het VK wil tegengaan. Een doorsnee Brits gezin gooit jaarlijks 700 pond (825 euro) aan voedsel weg.

Sainsbury’s probeert inmiddels iets aan de verspilling te doen door honderden pop-up ‘bananenreddingstations’ in zijn winkels te openen, waar klanten worden geïnformeerd over wat met een overrijpe banaan nog gedaan kan worden. Vooral in bananenbrood, muffins, cakes, gebak of smoothies kunnen overrijpe bananen makkelijk worden gebruikt.