De voorbije vier jaar heeft Cyprus aan tweeduizend buitenlanders een paspoort geboden in ruil voor een belangrijke investeringen in de Europese eilandstaat.

Dat heeft Harris Georgiades, Cypriotisch minister van financiën, bekend gemaakt. Ongeveer de helft van die paspoorten werden toegekend aan Russische investeerders.

Het programma heeft het voorbije jaar voor 4 miljard euro buitenlandse investeringen gezorgd, wat overeenkomt met bijna een kwart van de jaarlijkse Cypriotische economische productie.

Anderzijds moet volgens critici echter de vraag naar de herkomst van die kapitalen worden gesteld, waarbij de vrees naar voor wordt gebracht dat het land vooral een aantrekkingspool voor rijke criminelen en fraudeurs zal worden.

“Cyprus stond al langer bekend als een fiscaal vriendelijke offshore-markt voor Russisch kapitaal,” aldus het persbureau Bloomberg. “Sindsdien zijn de gebruikte instrumenten echter geëvolueerd.”

“In het verleden bood Cyprus als het ware de mogelijkheid om Russisch geld wit te wassen, maar nu wordt het voor kapitaalkrachtige Russen als het ware mogelijk om zichzelf wit te wassen door op het eiland te investeren.”

Europese Unie

Men kan op Cyprus immers binnen een periode van zes maanden het burgerschap verwerven indien er minstens 2 miljoen euro wordt geïnvesteerd in Cypriotisch vastgoed of 2,5 miljoen euro belegt in waardepapier van de overheid of de bedrijfswereld op het eiland.

Ook op diverse andere locaties in de wereld kan het burgerschap tegen betaling worden verworven, maar volgens waarnemers kent Cyprus de snelste procedures.

“Bovendien is Cyprus lid van de Europese Unie, wat heel wat interesse opwekt,” benadrukt Bloomberg. “Vanuit de Europese Unie kan men immers zonder veel administratieve beslommeringen naar bijna honderdvijftig landen reizen.”

Critici waarschuwen dan ook dat de praktijk tot belangrijke fraudeproblemen kan leiden. Ook wordt gewezen op een resolutie van het Europese parlement, waar drie jaar geleden werd aangevoerd dat het Europese burgerschap nooit een verhandelbaar goed mocht worden. (mah)