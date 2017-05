Het technologiebedrijf Google heeft een ingrijpende impact op het onderwijs in de Verenigde Staten. Dat zegt Natasha Singer, technologie-specialiste van de Amerikaanse krant New York Times.

Singer verwijst daarbij naar berichten dat in de Verenigde Staten inmiddels meer dan dertig miljoen kinderen – meer dan de helft van de totale populatie in het lager en middelbaar onderwijs – in de lessen gebruik maken van applicaties en apparaten die door Google op de markt werden gebracht.

De impact van de onderneming heeft volgens de technologie-specialiste niet alleen een invloed op de manier waarop de lessen worden georganiseerd, maar wordt ook de basisfilosofie van het Amerikaanse onderwijs in vraag gesteld.

“Mede met hulp van Google wordt in het Amerikaanse onderwijs een duidelijke verschuiving van doelstelling opgemerkt,” betoogt Natasha Singer. “Er wordt immers meer aandacht besteed aan de training in vaardigheden zoals teamwork en probleemoplossing, terwijl minder belang wordt gehecht aan het onderwijs van de traditionele academische kennis.”

Burger of arbeidskracht

“Daarmee staat Google in het centrum van het debat over de fundamentele doelstellingen van het Amerikaanse onderwijs, waar al meer dan een eeuw de vraag wordt gesteld of het openbaar onderwijs intelligente burgers moet vormen dan wel vaardige arbeidskrachten moet opleiden,” benadrukt de technologiespecialiste.

“Bovendien moet erop worden gewezen dat Google met zijn aanwezigheid in het onderwijs niet alleen zichzelf de garantie op inkomsten uit de verkoop van producten en diensten heeft bezorgd, maar nog veel meer baten creëert door volgende generaties consumenten aan zich te binden”

Jongeren die gewend zijn geraakt aan het gebruik van de apparaten en services van Google, zullen zich wellicht ook als volwassenen in die omgeving blijven bewegen.

“Een aantal ouders waarschuwt dan ook dat het bedrijf profiteert van persoonlijke data die in het onderwijs kunnen worden verzameld en die de basis kunnen worden van efficiëntie marketing-profielen voor veelbelovende klanten,” aldus Singer. (mah)