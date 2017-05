15 cijfers die aangeven welk bloedbad de retail te wachten staat

1. In de VS hebben vorig jaar 4.000 winkels hun deuren gesloten… voorgoed.

Volgens Credit Suisse zouden er daar dit jaar dubbel zo veel bijkomen. Ondanks dat het consumentenvertrouwen hoog is en de werkloosheid laag, verwacht S&P Global Ratings dit jaar meer faillissementen in de retailsector dan in 2009, toen de economie haar dieptepunt bereikte in de nasleep van de bankencrisis.

2. Miljoenen werknemers zijn betrokken

In de Amerikaanse retailsector werken 15,9 miljoen mensen – goed voor 1 op elke 9 Amerikaanse jobs. Sinds 2012 is het totale werknemersbestand in de retail met 1 miljoen toegenomen, maar het keerpunt lijkt nu te zijn bereikt. Sinds januari zijn al 50.000 ontslagen gevallen en er zullen er nog meer volgen. Indien de winkelcentra zich aanpassen aan de afgenomen vraag moet 30% van de winkelruimte weg.

3. In een doemscenario moet zelfs 30% van alle retailruimte weg

Indien pro rata op personeel wordt bezuinigd riskeren 4,8 miljoen mensen hun baan – ongeveer half zo veel Amerikaanse jobs als er tijdens de financiële crisis verloren gingen. Uiteindelijk dreigen nog meer jobs verloren te gaan nu de overblijvende winkels op kosten besparen door automatisering.

4. De trend beperkt zich niet tot de Verenigde Staten

Ook in Japan gaan grootwarenhuizen dicht. Volgens de Japan Department Stores Association zijn de verkopen in deze winkels gedaald van 63 miljard dollar in 2000 tot 54 miljard dollar in 2015. Volgens adviesbureau Eurasia Group zouden wereldwijd ondertussen 192 miljoen retailjobs bedreigd worden door automatisering.

5. Omdat de voorbije jaren het tempo van de projectontwikkelingen werd opgevoerd staan de VS nu vol winkels

Het land telt vijf keer meer shoppingcentra per inwoner dan Groot-Brittannië. 31% van alle commercieel vastgoed wordt door retailers geabsorbeerd, dat is het equivalent van 150.000 (Amerikaanse) voetbalvelden.

6. In de Amerikaanse retail zijn nu 28% meer mensen aan de slag dan in de industrie

Hoewel de lonen voor winkelpersoneel laag zijn – gemiddeld 13 dollar per uur – blijft retail een betrouwbaar alternatief voor mensen die geen opleiding genoten. Amper 20% van alle winkelpersoneel heeft een universitair diploma.

7. Maar het veranderende winkelgedrag van de Amerikanen bedreigt dit alles

Consumenten spenderen meer aan etentjes, vakanties en – tot hun grote spijt – gezondheidszorg. Ze geven minder uit aan kleding, dat traditioneel het grootste aanbod van de grootwarenhuizen en shoppingcentra vormt. Wie alsnog een kleed of een jas koopt wil een koopje, een attitude die ontstond tijdens de recessie en sindsdien niet meer is veranderd.

8. Het marktaandeel van online winkelen is ondertussen gestegen tot 8,3%, vergeleken met 5,1% in 2011

Dat cijfer verhult dan nog de schade die e-commerce heeft toegebracht aan specifieke sectoren: zo worden tweederde van alle boeken, muziek en films nu online gekocht, net als tweevijfde van alle kantoorbenodigdheden en speelgoed. Ook een kwart van alle kledij wordt nu online gekocht.

9. Vooral Amazon heeft deze trend versneld en er van geprofiteerd

In 30 Amerikaanse steden levert Amazon aan de abonnees van zijn Prime-dienst de bestelde goederen binnen de 2 uur en dat zonder extra kost. Hoe harder winkels hun best doen om met Amazon te concurreren, hoe meer geld ze verliezen. Het logistieke luik en de daarvoor vereiste infrastructuur kannibaliseren de winstmarges van de winkels. Volgens de bank Morgan Stanley moet een retailer voor elk procentpunt dat hij aan e-commerce-aandeel wint, een half procentpunt van zijn marge inleveren. Niet dat dit Amazon stoort. Van elke extra dollar die dit jaar online zal worden gespendeerd, zal 50 dollarcent op de rekening van Amazon terechtkomen.

10. Als gevolg daarvan lijdt Amerika’s rijke winkelpanorama aan een gevaarlijke overbevolking

Sinds begin 2016 heeft Macy’s aangekondigd 140 winkels te zullen sluiten. Bij J.C. Penney staat de teller op 138. Meer sluitingen zijn onvermijdelijk. Grootwarenhuizen hebben sinds 2006 ruim 11,5% van hun winkelruimte opgegeven, maar de verkopen zijn dubbel zo snel gedaald, Wil het land de aan de inflatie aangepaste verkoopproductiviteit van het topjaar 2006 opnieuw bereiken dan moeten nog eens 800 grootwarenhuizen dicht.

11. Maar dan nog zijn de zorgen voor de retailers niet van de baan

Verlieslatende winkels sluiten brengt ook gevaren met zich mee: niet enkel verliest men zo klanten aan de concurrentie, zowel online als offline, uit onderzoek blijkt ook dat wanneer een winkel in een bepaald gebied sluit, de online verkopen in die regio dalen.

12. Jobs worden niet enkel bedreigd omdat winkels sluiten, maar ook omdat de overblijvende winkels hun winstgevendheid trachten op te krikken

Vaak wordt naar de boom in e-commerce verwezen als een alternatief voor winkelpersoneel wiens baan wordt bedreigd. Jobs in e-commerce en warenhuizen nemen inderdaad een steeds groter deel van het werknemersbestand in. Ze vormen nu het equivalent van 10,1% van alle retail-jobs, vergeleken met 8% tien jaar geleden. Amazon rekruteert aan een verschroeiend tempo. In januari kondigde het bedrijf aan tegen juli 2018 ruim 100.000 mensen aan te zullen werven. Maar die cijfers zullen weinig soelaas brengen. Aan het huidige tempo zullen tegen dan al drie keer zo veel jobs zijn verdwenen.

13. Wie de vacatures volgt, vindt ook daar geen reden tot juichen

Burning Glass, een bedrijf dat vacaturetrends analyseert, ontdekte eerst een positieve trend: tussen 2014 en 2016 werd het jobverlies in de traditionele retail gecompenseerd door nieuwe jobs in e-commerce, warenhuizen en tech jobs in de sector. Maar de vaardigheden die daarvoor nodig zijn, verschillen doorgaans sterk van wat traditionele winkelbedienden kunnen. Volgens Burning Glass vereist 78% van de jobs in e-commerce een universiteitsdiploma, vergeleken met amper 12% in de traditionele retail. Zelfs 53% van de jobs in geautomatiseerde warenhuizen vergt een diploma.

14. Koeriers hebben weinig training nodig om goederen bij klanten te bezorgen

Vandaag zijn er zo’n 655.000 koeriers actief. Maar dat is een kleine groep in vergelijking met het totale werknemersbestand in de retail. Mensen die ontslagen worden kunnen soms terecht bij de bedrijven die lege winkels, restaurants, schoonheidssalons en gezondheidsklinieken overnemen. Maar de kans dat deze bedrijven alle lege winkelruimte zullen overnemen en elke voormalige winkelbediende een job zullen aanbieden is klein, vooral degenen die niet of amper getraind zijn.

15. Deze langzame teloorgang van de retailsector heeft tot nog toe amper aandacht gekregen van politici…

ondanks dat er in de retail 300 keer meer mensen aan de slag zijn dan in de koolmijnen. Het Republikeinse congres speelt met het idee om invoerrechten te gaan heffen, die de invoer van retailproducten nog duurder zou maken en verder aan de marges zou knagen van producten die ook nog eens tegen een hogere prijs moeten worden verkocht.

Amerikanen, die zo gewend zijn aan shoppingcentra met een enorme variëteit aan verleidelijke goederen, zullen stilaan moeten wennen aan steeds meer lege winkels.

[Cijfers: The Economist]