Op Los Angeles International Airport is een afzonderlijke terminal voor kapitaalkrachtige reizigers geopend.

Gebruikers krijgen er niet enkel een aantal selectieve en snelle diensten aangeboden, maar worden bovendien ook van de rest van het publiek afgeschermd. Dat kan vooral interessant zijn voor onder meer celebrities die aan paparazzi willen ontsnappen.

De bouw van de terminal zou een investering hebben gevergd van 22 miljoen dollar. Dat bedrag wordt echter betaald door beveiligingsconsulent Gavin de Becker & Associates, die de volgend negen jaar met de service 35 miljoen dollar inkomsten wil genereren.

De Private Suite in Los Angeles is de eerste terminal in de Verenigde Staten die exclusief gericht is op kapitaalkrachtige reizigers. Een eenmalig gebruik kost 3.500 dollar voor een binnenlandse vlucht. Voor internationale verbindingen wordt een bedrag van 4.000 dollar aangerekend. Voor die prijs kunnen drie personen van de services op de luxeterminal gebruik maken.

Agressie

De gebruikers krijgen niet alleen een afzonderlijke toegang tot de luchthaven, maar kunnen in afwachting van het vertrek ook gebruik maken van onder meer luxe slaapkamers en badkamers en uitgebreide maaltijden, terwijl voor klanten uit het Midden-Oosten een gebedsruimte werd voorzien.

De Private Suite regelt ook alle verdere administratieve afwikkelingen en controles. Vervolgens worden de klanten met luxewagens tot aan het vliegtuig gebracht. De Private Suite zou zijn geïnspireerd op een gelijkaardige dienst die vier jaar geleden op London Heathrow werd geïntroduceerd.

Andere luxeterminals kunnen worden gevonden op onder meer de luchthavens van Dubai, München en Zürich. Gavin de Becker zou ook op JFK International Airport in New York een Private Suite in gebruik willen nemen.

De scheiding tussen luxepassagiers en andere reizigers zou tevens het risico op agressie moeten beperken. Onderzoek heeft immers aangetoond dat de agressie in economy-klasse gevoelig toeneemt naarmate de reizigers meer geconfronteerd worden met de voordelen die passagiers uit een hogere categorie aangeboden krijgen. (mah)