“Trump deelde uiterst gevoelige informatie met de Russen”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorige week in een gesprek uiterst gevoelige informatie gedeeld met Sergey Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken en met de Russische ambassadeur in Washington, Sergei Kislyak Dat schrijven de Washington Post en de New York Times

De informatie is van die aard dat ze de relatie met een buitenlandse bron die de westerse bondgenoten informatie geeft over de Islamitische Staat (IS) dreigt te verstoren. De informatie is ook dermate gevoelig dat ze niet eens met bondgenoten werd gedeeld.

Wat Trump deed is niet illegaal

Volgens Greg Miller van de Post ging Trump in de meeting met de beide Russen in detail over informatie hem aangereikt door een derde land. Wanneer een land over gevoelige informatie (‘highest level of classification ‘) beschikt dat werd aangereikt door een bron uit een ander land worden bondgenoten verondersteld die informatie en de bron geheim te houden. Dat Trump dit niet deed is niet illegaal, maar het kan de relatie met en de toegang tot de belangrijke bron verstoren en die bron in gevaar te brengen, aldus de Post.

If true, this is a slap in the face to the intel community. Risking sources & methods is inexcusable, particularly with the Russians. https://t.co/CRiSC024F7 — Mark Warner (@MarkWarner) May 15, 2017

Trump: “Ik heb geweldige intel”

De krant schrijft dat Trump “leek op te scheppen over zijn kennis inzake dreigend gevaar” vooraleer hij een specifiek complot van de Islamitische Staat begon te omschrijven en hoe het ontdekt werd.” Ook zei hij: “Ik heb geweldige geheime informatie (intel)”.

In een inderhaast georganiseerde persconferentie heeft de H.R. McMaster, de nationale veiligheidsadviseur van Trump het bericht in de Post ontkend: “It did not happen”. Volgens McMaster werd enkel gesproken over bestaande en gekende militaire operaties. Hij weigerde vragen van de aanwezige pers over het incident te beantwoorden.

McMaster issues a denial of the Washington Post report: pic.twitter.com/17vTW07Tcj — Axios (@axios) May 15, 2017

De Washington Post publiceert op vraag van de officials geen details omtrent de informatie, zoals de naam van de betrokken stad, omdat die informatie de betrokken bron in gevaar kan brengen. Volgens een Amerikaanse veiligheidsexpert kunnen de Russen nu de Amerikaanse bron en diens technieken identificeren. “Ik denk niet dat de Russische spionagedienst daar moeite mee zou hebben.”