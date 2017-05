6 locaties waar bekende tv-series werden gefilmd en die nu bezocht kunnen worden

Makers van bioscoopfilms en televisieseries gaan vaak wereldwijd op zoek naar geschikte locaties voor de opnames van hun producties.

Daardoor werden onder meer vele Amerikaanse westerns in werkelijkheid opgenomen in Italië of Spanje. Niet alleen het decor vormt echter een reden voor de keuze van de locatie, maar steeds meer wordt rekening gehouden met de financiële voorwaarden die door lokale besturen, onder meer met taxshelters, aan de filmbedrijven worden geboden.

De filmactiviteit levert de lokale economie dan ook heel wat inkomsten op, onder meer door tewerkstelling en productie-uitgaven, maar ook door het creëren van een toeristische meerwaarde. Hieronder een voorbeeld van zes locaties die door televisiereeksen een belangrijke toeristische trekpleister zijn geworden.

1. Albuquerque (Breaking Bad)

flickr Ryan Schreiber

De bekroonde televisiereeks Breaking Bad situeert zich weliswaar in Californië, maar werd in werkelijkheid opgenomen in Albuquerque in de staat New Mexico, waar van een taxshelter geprofiteerd kan worden. Het succes van de reeks heeft echter tienduizenden bezoekers naar Albuquerque gelokt. De toeristische dienst van de stad biedt aan de bezoekers een gids langs de filmlocaties aan en heeft ook een speciale trolleybus-toer rond Breaking Bad uitgestippeld.