In Singapore kan je een luxewagen kopen… bij een automaat

De Aziatische stadstaat Singapore is één van de meest verstedelijkte naties ter wereld en is na Macao en Monaco met ruim 5,6 miljoen inwoners ook het meest dichtbevolkte land van de wereld.

Singapore staat ook bekend om zijn dure levensniveau en het beperkte vastgoedaanbod. Een ideale combinatie om een automaat te installeren die luxewagens uitspuwt, dachten ze bij Autobahn Motors.

Dat bedrijf heeft in Singapore een 15 verdiepingen tellend gebouw in gebruik genomen. dat op een enorme speelgoedautomaat voor kinderen lijkt, maar in werkelijkheid een verkoopautomaat voor luxewagens is.

Fishbone: 2 minuten tussen aankoop en levering

In totaal worden 60 wagens aangeboden van luxemerken als Ferrari, Bentley, Porsche en andere, die door klanten kunnen worden aangekocht. Dat gebeurt niet door tussenkomst van een traditionele verkoper, maar via een computertablet een de bijhorende app.

Twee minuten nadat de betaling is ontvangen wordt de wagen via het unieke ‘Fishbone’-logistieke systeem onderaan het gebouw bij de aankoper gedeponeerd.

Helemaal origineel is het concept niet. Verschillende stadsparkings hanteren het ‘fishbone’-logistieke systeem ook en in de VS baat Carvana al een gelijkaardig concept uit, maar dan voor tweedehandswagens.

Hier zie je de locatie in Singapore op Google Maps.