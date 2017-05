‘Vaguebooking’ en nog 9 andere gewoontes die ervoor zorgen dat iedereen op Facebook je haat

1. Steeds proberen iets te verkopen

pixabay

Naar schatting één op de twee Belgen en twee op de drie Nederlanders hebben een account op Twitter of Facebook. Maar is er met het toenemende gebruik van sociale media ook een stijgende behoefte aan ‘netiquette’? Daar lijkt het wel op, gezien de dagelijkse stortvloed aan irritante posts, vriendschapsverzoeken van mensen die je amper kent en kettingmails. Hier volgen alvast 10 gewoontes die je beter laat vallen wil je je kostbare Facebookvrienden en Twittervolgers niet verliezen.

Post niet enkel als je iets wil promoten of verkopen. Sociale media moeten, jawel, sociaal blijven. Eenrichtingsverkeer van jou naar de rest van de wereld past daar dus niet in.

2. Automatische berichten sturen naar je volgers

Je volgers op Twitter vinden het ongetwijfeld leuk als ze een persoonlijk berichtje van je krijgen. Maar de automatische berichtjes die sommige twitteraars sturen komen heel onpersoonlijk over en worden al snel een vorm van spam.

3. Teveel persoonlijke informatie willen delen

Zelfs als enkel je goede vrienden reageren op je statusupdates heb je waarschijnlijk ook een heleboel mensen in je vrienden- of volgerslijst die je helemaal niet zo goed kennen. Niet echt verstandig dus om je date van gisterenavond te bespreken op Facebook. Persoonlijke zaken kan je beter sms-en of mailen naar enkel die mensen die echt in je geïnteresseerd zijn.

4. Mensen niet bedanken

Als iemand je vraag beantwoordt op sociale media of een voor jou interessante link deelt dan is het wel zo netjes ze daar ook even voor te bedanken. En nu we het daar toch over hebben, ‘liken’ is leuk maar kost het je echt teveel moeite om er ook even een bedankje bij te typen?

5. Te vaak herposten

10 keer hetzelfde posten zorgt er misschien voor dat iets meer mensen je post te zien krijgen maar het irriteert ook 99% van je vrienden/volgers. Kunnen we afspreken dat je vanaf nu alles nog maar één keer post?