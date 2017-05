“Trump vroeg Comey om onderzoek naar Flynn stop te zetten”

De Amerikaanse president Trump heeft in februari aan toenmalig FBI-directeur James Comey gevraagd om een onderzoek naar Michael Flynn, zijn voormalige veiligheidsadviseur, te beëindigen. Dat schrijft de New York Times . Comey – die vorige week door Trump ontslagen werd – was dermate verbouwereerd door Trumps vraag dat hij het gesprek na afloop documenteerde en de nota’s aan hooggeplaatste FBI-officials toonde.

In hetzelfde gesprek zou Trump aan Comey hebben gesuggereerd ‘dat hij sommige journalisten zou moeten laten opsluiten’, verwijzend naar de vele perslekken die het Witte Huis teisteren. Volgens de krant noteerde Comey na elk onderhoud met de president de inhoud van het gesprek in nota’s. De New York Times zegt de nota niet te hebben gezien, maar wel dat de inhoud ervan haar is voorgelezen door een bron binnen de FBI.

“Ik hoop dat je een mogelijkheid ziet om dit te laten gaan, om Flynn te laten gaan. Hij is een goede kerel. Ik hoop dat je het kan laten gaan,” zou Trump tegen Comey hebben gezegd.

Nota’s van FBI-agenten (MFR’s of memo’s for the record) worden door rechtbanken vaak aanvaard als geloofwaardig bewijs van gesprekken.

Het Witte Huis ontkent dat Trump zoiets gevraagd zou hebben.

Waarom is dit belangrijk?

1. Lijkt er geen einde te komen aan lekken vanuit de entourage van het Witte Huis, dan gaat nu ook de FBI in overdrive.

2. Michael Schmidt, de journalist die het verhaal brengt, is de man die het verhaal over Hillary Clintons geheime emailserver naar buiten bracht en beschikt over uitstekende bronnen in Washington.

3. Indien deze informatie kan worden hard gemaakt gaat het over een flagrante overtreding van de presidentiële normen – namelijk het machtsmisbruik door een president met als doel zich in een lopend FBI-onderzoek te mengen.

4. Trump vertrekt vrijdag naar het Midden-Oosten, waar hij Saoedi-Arabië en Israël zal bezoeken, alvorens hij in het Vaticaan door de paus zal worden ontvangen. De Israëliërs zijn alvast not amused met wat Trump vorige week de Russen toevertrouwde: geheime informatie die afkomstig was van een Mossad-agent in de Islamitische Staat. Vast staat nu al dat wat zijn eerste internationale reis moet worden zal worden overschaduwd door de Comey-nota en wat nog zal volgen.

5. Republikeinen die bereid worden gevonden om Trump na de zoveelste affaire nog op televisie te komen verdedigen worden uiterst schaars.