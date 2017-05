Waarom verdampt het geloof in een sterke dollar?

De nu al 3 jaar op rij aangekondigde pariteit tussen de euro en de dollar – wat betekent dat de euro en de dollar even veel waard zouden zijn – lijkt er maar niet te komen. Integendeel.

Hefboomfondsen en speculanten zetten vorig jaar massaal in op de stijging van de dollar, maar desondanks is de echte klim nooit ingezet. Volgens het persagentschap Bloomberg denkt vandaag nog amper 14% van de speculanten dat de dollar in 2017 de euro alsnog zal inhalen. Teken aan de wand: de dollar noteert woensdag op zijn laagste niveau in zes maanden (1,1115). Ook zakenbank Goldman Sachs heeft zijn prognose voor de dollar ondertussen bijgesteld. Eerder dan pariteit verwacht de bank eind 2017 een euro waarvoor 1,05 dollar moet worden betaald.

Er zijn een aantal redenen waarom de dollar niet stijgt:

Na de ‘Trump Trade’, spreekt men op de financiële markten nu over de ‘Macron Trade’. Beleggers zien het doemscenario over het opbreken van de eurozone steeds verder afglijden en gooien zich op de euro. Ook de meest recente economische resultaten in Europa zijn hoopgevend. Naast het Britse pond en de Japanse yen lijken ook de munten van de opkomende economieën opnieuw ‘en vogue’. Tenslotte is er de houding van president Trump. Niet alleen zijn de winsten die de ‘greenback’ sinds zijn verkiezing maakte volledig verdampt, ook steeds meer mensen beginnen te twijfelen aan zijn capaciteit om zijn ambitieuze economische agenda door het congres te krijgen. Met de nu dagelijkse ‘affaire Trump’ heeft de New Yorkse vastgoedmakelaar zichzelf in een hoek gemanoeuvreerd, waaruit hij niet snel uit lijkt te zullen uitkomen. Washington lijkt volledig geparalyseerd en de conservatieve Wall Street Journal vreest woensdag in een editoriaal al voor ‘ een verloren presidentschap ’.

Belastingverlaging dreigt averechts te werken

Zo had Trump een economische groei van 3% vooropgesteld, zijn minister van Financiën en ex-Goldman Sachsbankier Steven Mnuchin had het zelfs over 4 en 5%. Maar economen worden met de dag sceptischer. Vooral omdat men denkt dat belastingverlagingen – als die er al komen – uiteindelijk een omgekeerd effect zullen resulteren. Omdat het land tegen het ‘full employment’ aanschurkt kan zo’n belastingverlaging prijsstijgingen veroorzaken, die de inflatie aanwakkeren en de rente omhoog jaagt, wat de staatsschuld verder zou doen stijgen en de koopkracht net zou beknotten.

Dollar out, euro in… is dus het voorlopige oordeel van de financiële markten.