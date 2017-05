De nationale volleybalteams van Japan zetten robots of zogenaamde volleybots in tijdens hun trainingsessies. De robots bootsen 3 goed getrainde tegenstanders na die proberen ‘smashes’ te blokkeren bij het net.

De robots – die werden ontwikkeld door de universiteit van Tsukuba in samenwerking met het Japanse topsportagentschap – kunnen op voorhand worden geprogrammeerd of via een aanraakscherm worden gecontroleerd.

De robots staan op een lijn gemonteerd en de handen kunnen bewegen aan een snelheid van 3,7 meter per seconde.

Een filmpje staat hier