Toch één retailsector blijft gespaard van het Amazon-bloedbad

De fitnessindustrie is een van de weinige in de retailsector die in tegenstelling tot andere fysieke winkels geen hinder ondervindt van Amazon en consorten.

Klanten kunnen niet online gaan om daar gelijkaardige diensten te kopen. De fitnessindustrie ontsnapt daardoor aan de sluitingen en faillissementen die de retailsector teisteren.

In de Verenigde Staten boekt Planet Fitness, dat abonnementen à 20 dollar per maand aanbiedt, nu al 10 jaar een onafgebroken omzetstijging indien men de kwartaalverkopen in dezelfde locaties vergelijkt. Verder is er nog een enorm potentieel, want amper 19% van de Amerikanen ouder dan zes is lid bij een fitnessclub.

Basic-Fit

De Nederlandse fitnessketen Basic-Fit – die naast Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Spanje ook met meer dan 150 zaken actief is in ons land – maakte recent bekend in het eerste kwartaal van 2017 meer omzet te hebben geboekt, nadat het aantal clubs en leden groeide. Basic-Fit gaat dit jaar nog eens 100 nieuwe fitnessclubs zal openen. Ook hier kunnen klanten voor 19,99 euro per maand aan de slag.

In onze contreien is het potentieel zo mogelijk nog groter dan in de VS. 16,4% van de Nederlanders was in 2015 lid van een fitnesszaak, tegen amper 6,8 % Belgen. Zo zouden 750.000 Belgen een abonnement in een fitnessclub hebben.