Italiaanse maffia verdient meer aan vluchtelingen dan aan drugs

De Italiaanse maffia is erin geslaagd om ook de opvang van vluchtelingen te infiltreren en daarbij de hand te leggen op budgetten die voor steun aan opvangcentra waren voorzien.

Volgens de Italiaanse politie, die het netwerk op het spoor kwam en daarbij achtenzestig personen arresteerde, werden onder meer Europese subsidies voor een totaalbedrag van 32 miljoen euro naar bankrekeningen van de maffia overgeheveld.

Onder de arrestanten bevonden zich ook één priester en het hoofd van Misericordia, de rooms-katholieke organisatie die verantwoordelijk was voor het beheer van het vluchtelingencentrum Cara Sant’Anna in Isola di Capo Rizzuto in Calabrië.

De Italiaanse opvangcentra werken met een budget van 3 miljard euro per jaar. Voor de maffia is de vluchtelingenopvang dan ook rendabeler dan de handel in drugs.

Honger

De gelden voor de opvangcentra zouden gebruikt zijn voor onder meer de aankoop van villa’s, appartementen, luxewagens en zelfs een bioscoop. Omdat grote gedeelten van de voorziene budgetten verdwenen, werd het Cara Sant’Anna volgens speurders geregeld met voedseltekorten geconfronteerd.

Het opvangcentrum kan tot vijftienhonderd vluchtelingen opvangen, maar vaak kon slechts een klein gedeelte van de bewoners worden gevoed. Bovendien zouden meestal maaltijden van inferieure kwaliteit zijn geserveerd. Honger was voor de bewoners van het centrum dan ook een chronisch probleem.

“Misericordia functioneerde als een echte geldautomaat voor de maffia,” getuigen speurders van de Italiaanse politie. De organisatie zou ervoor gezorgd hebben dat de services voor het opvangcentrum werden toegewezen aan bedrijven die door de maffia werden gecontroleerd.

Stelselmatig werd ook het aantal bewoners overdreven, zodat op grotere overheidsbudgetten beroep kon worden gedaan.

De gearresteerden worden onder meer beticht van fraude, diefstal, afpersing, illegale wapendracht, oplichting van de overheid en bendevorming. Drie jaar geleden werd door de politie van Rome al een gelijkaardig netwerk blootgelegd. (mah)