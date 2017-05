Nederland staat wereldwijd bekend voor zijn windmolens, maar desondanks blijft windenergie in het land een bijzonder bescheiden bron van elektriciteit.

Dat weerspiegelt echter het beperkte aandeel dat duurzame bronnen in de energieproductie van Nederland hebben.

Het fenomeen moet volgens waarnemers worden verklaard door de goedkope toegang die het land heeft tot fossiele brandstoffen. Die goedkope prijzen vormen immers een rem op de interesse in een snelle overschakeling op duurzame energiebronnen.

Het land zal echter de overstap naar windenergie en andere hernieuwbare bronnen niet eindeloos kunnen blijven uitstellen.

Zonnekracht

Opgemerkt wordt dat binnen de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) Nederland op het gebied van duurzame energie nagenoeg helemaal achteraan staat. Alleen in Zuid-Korea blijkt het aandeel van milieuvriendelijke bronnen in de nationale energievoorziening nog kleiner te zijn dan in Nederland.

Olie en gas, vooral geleverd door het Brits-Nederlandse concern Royal Dutch Shell, vertegenwoordigt immers meer dan 75 procent van de primaire energievraag van het land. Nog eens 16 procent wordt geleverd door steenkool.

Het resterende pakket is afkomstig van hernieuwbare bronnen, kernenergie en invoer van elektriciteit uit het buitenland.