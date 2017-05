“In het hart van Parijs: vrouwen, een met uitsterven bedreigde soort”

In de wijk Chapelle-Pajol, in het oosten van Parijs, zijn vrouwen niet langer welkom in cafés, bars en restaurants. Ook op straat, het metrostation en de pleinen tonen ze zich beter niet: groepen mannen, dealers, migranten en anderen hebben de straten overgenomen en vallen elke vrouw lastig die zich er toch waagt.

Dat schrijft de krant Le Parisien. Jonge meisjes in rok of spannende jeans zijn al helemaal uit den boze. De situatie is de laatste 12 maanden volledig geëscaleerd. Sommige vrouwen komen daarom gewoon niet meer de straat op.

“Het simpele feit van zich op straat te begeven is problematisch geworden: wanneer ik voor het café passeer onderaan mijn appartementsgebouw, krijg ik verwensingen allerhande te horen. Toen ik me enkele dagen geleden aan het raam van mijn flat vertoonde, werd ik uitgescholden en heb ik me binnenin moeten opsluiten. Nog niet zo land geleden ging ik ‘s avonds nog op straat… Dat is vandaag gewoon ondenkbaar.”

De politie is op de hoogte van de situatie en is sinds januari 110 keer uitgerukt om er in totaal 884 arrestaties te verrichten. Maar de vrouwen wensen nu een politiemacht die ononderbroken in deze wijk patrouilleert.

De vrouwen zijn ondertussen een petitie opgestart om hun situatie aan te klagen. Die petitie zal aan de burgemeester, de politie en de procureur van de Republiek worden bezorgd.