Familieleden Maduro & co maken grote sier in het buitenland

Terwijl de gewone bevolking van Venezuela met allerlei ontberingen wordt geconfronteerd, leiden de kringen rond president Nicolas Maduro in het buitenland een luxeleven.

Het oppositieplatform VVsincensura heeft de bevolking en tegenstanders van het regime opgeroepen om fotomateriaal over de luxueuze levensstijl van de Venezolaanse elite in het buitenland te verzamelen. De website van de beweging is naar eigen zeggen al massaal met bewijsmateriaal overspoeld.

Opgemerkt wordt dat de socialistische elite van Venezuela de oppositie geregeld als bourgeoisie kapittelt, maar er zelf niet voor terugdeinst in het buitenland het luxeleven van de miljardairs te leven.

Onder meer bleek Lucia Rodriguez, dochter van de burgemeester van Caracas en nicht van de Venezolaanse minister van buitenlandse zaken, een bijzonder luxueus leven te genieten in Australië, waar ze medische studies aan een privé universiteit volgt.

Rodriguez had de beelden over haar verblijf in Australische luxe-oorden zelf op de sociale media geplaatst. Dat leidde in Venezuela tot grote verontwaardiging bij de oppositie, die erop wijst dat de lokale bevolking inmiddels geen basisgoederen zoals brood of babyvoeding meer kan komen.

Salaris

Wanneer de oppositie echter dieper begon te graven, bleek Lucia Rodriguez lang geen unicum te zijn. Tientallen familieleden van de Venezolaanse socialistische elite bleken een rijkelijk bestaan in het buitenland te hebben opgebouwd.

Vaak bleken kinderen van Venezolaanse topfiguren naar landen zoals Spanje of Brazilië te zijn gestuurd, waar ze verondersteld werden studies aan de universiteit te volgen. Het salaris van een minister mag in Venezuela wettelijk niet meer bedragen dan twaalf keer het minimumloon, waarmee het bijzonder moeilijk zou die buitenlandse initiatieven zelf te betalen.

Volgens de oppositie heeft de Venezolaanse elite de voorbije tien jaar de staat voor minstens 300 miljard dollar bestolen. Daarbij wordt onder meer met een beschuldigende vinger gewezen naar Maria Gabriela Chavez, de oudste dochter van wijlen Hugo Chavez, voormalig president van Venezuela. (mah)