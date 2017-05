“Er is geen businesscase voor innovatie”

De beurskapitalisering van Amazon is vandaag dubbel zo groot als die van de klassieke supermarktuitbater Walmart. D bijna een op elke twee dollars e helft van alle Amerikaanse gezinnen is lid van het programma Amazon Prime, de helft van alle online aankopen start rechtstreeks op Amazon en Amazon incasseertdie Amerikanen online uitgeven.

“Walmart deed 15 jaar lang smalend over concurrentje Amazon, dat maar geen winst maakte en zich door allerlei activiteiten liet afleiden,” schrijft Jeroen Lemaire, Ceo Van In The Pocket, in een column in de krant De Tijd. Maar “terwijl Walmart zwoer bij zijn klassieke retailverhaal en wat e-commerceovernames deed, pompte Amazon al die jaren elke cent in innovatie”:

“Laten we het zeggen zoals het is: Walmart heeft geen antwoord op Amazon, het heeft geen verhaal voor de toekomst. De businesscase van niet te innoveren toont zich in alle klaarheid. […] Belgische bedrijven lijden aan de Walmart-ziekte. Ze durven hun nek niet uit te steken. Innovatie wordt weggesorteerd naar innovatiemanagers, naar de pr-dienst en naar gesubsidieerde projecten zodat ze niet te veel op de bedrijfsresultaten zou wegen. Net zoals Walmart laten de grote Belgische bedrijven zich in slaap wiegen door gezonde winsten en een aanvaardbare groei.

Maar kan dat blijven duren? Kunnen traditionele bedrijven groei blijven optekenen naast de groei van de techgiganten alsof het parallelle werelden zijn?