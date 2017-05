Duurste Rolex ooit geveild brengt 4,5 miljoen euro op

Het veilinghuis Phillips in Genève heeft een vintage Rolex polshorloge verkocht voor iets meer dan 5 miljoen dollar (4,5 miljoen euro).

Het gaat om een “Bao Dai” uit 1952, genoemd naar zijn voormalige eigenaar, de laatste keizer van de Nguyen-dynastie in Vietnam, die het horloge in 1954 kocht, toen hij in Genève was voor vredesonderhandelingen. Het uurwerk wordt nu de duurste Rolex ooit geveild.

De 18-karaats gouden polshorloge is een van drie modellen met een zwarte wijzerplaat en met diamant belegde uuraanduidingen. De “Bao Dao” is de enige van die drie waarvan de even uuraanduidingen met diamant zijn belegd, eerder dan traditioneel de oneven uren. Omdat ook de aanduiding van 12 uur een diamant is zag Rolex zich verplicht de kroon die haar handelsmerk vormt, onder die diamant te plaatsen en iets naar beneden op te schuiven, een absoluut unicum.

Volgens het veilinghuis kan de markt voor deze ‘high-end collectible watches’ worden vergeleken met die van exclusieve kunstwerken of vintage sportwagens.

Het vorige record voor een Rolex dateert van vorig jaar, toen een geveilde “Split-Seconds” referentie 4113 ruim 2,5 miljoen dollar (2,25 miljoen euro) opbracht.