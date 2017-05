Mattis over oorlog met Noord-Korea: “Een tragedie op een nooit geziene schaal”

De vele ‘affaires Trump’ van de voorbije weken hebben de focus van de internationale pers op ‘het probleem Noord-Korea’ enigszins verlegd en die situatie zal nog een week duren, nu de president de volgende negen dagen zijn eerste buitenlandse trip maakt.

Toch is de dreiging op het Koreaanse schiereiland alles behalve verdwenen en kan een volgende testraket van Kim Jong-un opnieuw voor escalatie zorgen.

Oorlog in Noord-Korea: een tragedie op een nooit geziene schaal

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis herinnerde het Amerikaanse publiek vrijdagmiddag nog eens aan wat er op het spel staat. Tijdens een persconferentie zei Mattis dat zijn land naar een oplossing blijft streven, maar voegde daar het volgende aan toe:

“Mochten we hier naar een militaire oplossing gaan, dan wordt het een tragedie op een nooit geziene schaal. Dus blijven we onze inspannen om samen met de VN, China, Japan en Zuid-Korea een oplossing te vinden.”

Experts zien in Mattis’ verklaringen een duidelijke aanwijzing dat de regering Trump alle mogelijke alternatieven zal bewandelen vooraleer ze militair optreedt tegen het regime in Pyongyang.

Wat er in geval van een militaire confrontatie met Noord-Korea zou gebeuren is onvoorspelbaar, al hebben een aantal experts daar wel een mening over.

Andrei Lankov, een Russische Korea-expert, voorspelt bij de val van Pyongyang ‘een brutale burgeroorlog met een hoge inzet’: ‘Een soort van Syrië, maar dan met kernwapens.’

Winkels zouden geplunderd worden door de verhongerende bevolking. Geweld zou uitbreken in de gevangenissen waar politieke gevangenen – naar schatting tussen de 150.000 en 200.000 mensen – opgesloten zitten.

Miljoenen Noord-Koreanen zouden naar China vluchten, terwijl de VS en Zuid-Korea zouden moeten proberen de orde te herstellen in een verwoest en dysfunctioneel land.

In zijn laatste dagen zou de onberekenbare Kim Jong-un zijn nucleair arsenaal aan terroristen kunnen doorspelen, tenzij hij uit wraak beslist een zelfmoordscenario te voltrekken en zelf op de knoppen te drukken.

JUNG YEON-JE / AFP

Dan is er nog de kwestie Seoul, die een tijd geleden in een interview met de Amerikaanse openbare omroep NPR door David Sanger, de correspondent nationale veiligheid voor de New York Times, werd uitgelegd:

“De hoofdstad van Zuid-Korea… Die ligt dichter bij de grens – of de noordelijke grens van de Gedemilitariseerde Zone (DMZ) dan Baltimore bij Washington ligt. (57km)

[De DMZ is een bufferzone tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Aan weerszijden van die streng bewaakte grens staan de Noord- en Zuid-Koreaanse legers klaar om zich te verdedigen tegen de vijand.]

Dus het probleem is altijd geweest dat met mortier dat in de bergen verborgen ligt, zulke vernietiging kan worden aangericht in een stad met 14 miljoen inwoners en een van de belangrijkste economische hubs in Azië, dat niemand ooit echt dacht dat het waard was het risico van de theoretische dreiging van een nucleair Noord-Korea weg te nemen.”

De conclusie volgens Sanger:

“Telkens dit probleem aan de oppervlakte komt, komen Amerikaanse presidenten op hun passen terug en beginnen ze te onderhandelen.”