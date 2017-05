“Elektrische wagens zullen vraag naar olie amper beïnvloeden”

Elektrische wagens zullen nagenoeg geen enkele impact hebben op de vraag naar fossiele brandstoffen. Dat heeft Bob Dudley, chief executive van het Britse energieconcern British Petroleum (BP), gezegd tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf.

Dudley benadrukte dat elektrische wagens weliswaar het verbruik van olie zullen doen dalen, maar anderzijds zullen de krachtcentrales grotere volumes aardgas moeten aankopen.

Die bijkomende voorraden zullen de centrales immers moeten toelaten de nodige energie op te wekken die bijkomend nodig is om een groeiende vloot elektrische wagens op te laden.

“Een aantal aandeelhouders van British Petroleum bleek zich vragen te stellen over de impact van de elektrificatie van het transport op de activiteiten en prestaties van het bedrijf,” aldus de Britse krant The Times.

“Die vrees is onder meer ingegeven door economen van de Stanford University, die voorspellen dat de verkoop van wagens met motoren op benzine of diesel tegen het midden van volgend decennium al nagenoeg volledig zou stilvallen. Bob Dudley wees er echter op dat deze evoluties voor het bedrijf geen bedreiging vormen.”

Flexibel

De topman van het Britse concern betoogde daarbij dat de vloot elektrische wagens over de volgende twintig jaar weliswaar een gigantische uitbreiding zal kennen, maar ook bij de ramingen over de snelste groei zou de wereldwijde vraag naar olie volgens Dudley uiteindelijk slechts met enkele miljoenen vaten per dag verminderen.

“Conventionele wagens zullen nog steeds een groot meerderheidsaandeel behouden in de wereldwijde autovloot, die tot ongeveer twee miljard exemplaren zal uitgroeien,” benadrukte hij.

“Bovendien kan British Petroleum van die trend profiteren, aangezien voor de opwekking van de elektriciteit voor de voeding van de wegens steeds meer van steenkool op het milieuvriendelijker aardgas zal worden overgestapt.”

“British Petroleum beschikt over een heel flexibele portfolio die zich heel gemakkelijk aan verschuivingen op de energiemarkt kan aanpassen,” aldus Dudley. (mah)