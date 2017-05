Wie is de eigenaar van de ruimte tussen 2 vliegtuigstoelen?

Wie de rugleuning van zijn vliegtuigstoel tijdens een vlucht achteruit wil klappen, kan daar best voor gaan betalen. Dat is het advies van 2 Amerikaanse rechtsgeleerden, die denken dat op die manier veel irritatie kan worden voorkomen tijdens het vliegen.

Christopher Buccafusco en Christopher Jon Sprigman wilden te weten komen hoe veel geld reizigers er voor zouden over hebben om de rugleuning van hun vliegtuigstoel achteruit te kunnen klappen, zonder dat de persoon in de stoel op de volgende rij daardoor gefrustreerd zou raken.

Uit de studie, die ze op het blog Evonomics publiceerden, blijkt dat passagiers daarvoor bereid zouden zijn gemiddeld 10,7 euro te betalen aan de persoon die achter hen zit. Maar die persoon wil meer dan het driedubbele vooraleer hij bereid is beenruimte op te geven: gemiddeld 34,7 euro.

Dat is niet alles: passagiers lijken ook bereid de persoon voor hen te betalen om zijn stoel niet achteruit te klappen: 16,25 euro, terwijl die persoon net 36 euro zou vragen om dat niet te doen.

Onderhandelen

Omwille van de vele incidenten aan boord stellen Buccafusco en Sprigman nu voor om voor bepaalde privileges te onderhandelen. Ze concluderen dat de ruimte die door de achteruit geklapte rugleuning verloren gaat al uiterst beperkt is. Verder is de financiële situatie van de meest luchtvaartmaatschappijen vandaag gezonder dan dat in het verleden het geval was.

Ook merkten ze op dat veel passagiers bereid blijken het voorrecht om hun rugleuning achteruit te klappen in te ruilen voor eten en drinken aan boord, eerder dan voor cash. De reden daarvoor zou zijn dat de meeste passagiers willen vermijden om van elke menselijke interactie een geldtransactie te maken.