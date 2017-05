Op de kantorenmarkt in Brussel werd tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog een leegstand van 9,3 procent opgetekend. Daarmee heeft de sector een opmerkelijke verbetering laten optekenen, want zes jaar geleden werd nog een leegstand van 11,9 procent gemeld.

Dat blijkt uit een rapport van het immobiliënconcern CBRE Group.

In de echte zakenbuurten zou de leegstand zelfs tot minder dan 5 procent zijn teruggevallen. Toch moet volgens het rapport die achteruitgang ook worden gerelativeerd.

Er kan immers geen grotere belangstelling voor kantoorruimtes worden gemeld, maar wel is het totale aanbod afgenomen door een transformatie naar residentieel vastgoed.

Opgemerkt wordt dat over een periode van tien jaar in Brussel 925.000 vierkante meter kantoorruimte werd verbouwd tot woningen en appartementen of andere alternatieve bestemmingen. Dat proces wordt ondersteund door de prijsstijging die op de Brusselse woningmarkt kan worden gemeld.

De prijzen van woningen en kantoren hebben in Brussel inmiddels een vergelijkbaar niveau bereikt. Er wordt in Brussel alvast tot het midden van het volgende decennium immers een gigantische vraag naar woonruimte voorzien.

Thuiswerk

Door die transformaties was de totale capaciteit van de Brusselse kantorenmarkt in het midden van dit decennium voor de eerste keer in een lange periode tot minder dan 13 miljoen vierkante meter teruggezakt. Vorig jaar werd nog een totale oppervlakte van 12,76 miljoen vierkante meter gemeld.

Er wordt aan toegevoegd dat er op de Brusselse kantorenmarkt voorlopig ook relatief weinig nieuwe projecten zijn voordien. Dit jaar zou er sprake zijn van een oppervlakte van 124.000 vierkante meter en ook volgend jaar wordt gerekend op een bijkomend pakket van 173.000 vierkante meter.

De terugval van de vraag naar kantooroppervlakte heeft volgens het rapport verschillende oorzaken.

Onder meer wordt gewezen over het toenemend gebruik van thuiswerk, waardoor bedrijven en administraties minder kantooroppervlakte nodig hebben. Bovendien blijken ook grote buitenlandse groepen minder snel nood te voelen aan een Brusselse vestiging.