Interne regels voor moderators Facebook staan online

Terrorisme, pornografie, oproepen tot haat of geweld, racisme, het zit er allemaal bij. Er zijn zelfs richtlijnen voor kannibalisme en matchfixing!

Valt vies tegen

Makkelijk is het werk van de moderators zeker niet: ze hebben slechts 10 seconden om hun beslissing te maken over alles wat ze zien. Facebook is te snel te hard gegroeid en dus is het bijna onmogelijk om de content nog onder controle te houden.

Daarnaast zit Facebook met een simpel uit te leggen maar moeilijker op te lossen probleem. De site heeft twee miljard gebruikers, verdeeld over de hele wereld. Om op zo’n vreselijk grote gebruikersgroep een consensus te krijgen over wat wel en wat niet kan is praktisch onmogelijk. De heel dunne lijn tussen satire en content die niet kan is een mooi voorbeeld daarvan, maar ook de verschillende sociale normen die gelden in de gebieden waar Facebook gebruikt wordt zorgen voor nogal wat hoofdbrekens.