WHO spendeert bijna meer aan reizen dan aan hulpprogramma’s

(213,5 miljoen dollar). De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft in 2016 bijna meer uitgegeven aan reiskosten voor zijn 7.000 man personeel – 201 miljoen dollar – dan aan zijn programma’s voor AIDS, hepatitis, malaria, tuberculosis, mentale gezondheid en drugsverslavingen gecombineerd(213,5 miljoen dollar). Dat schrijft de Associated Press

De WHO heeft een laks beleid inzake eersteklas-vliegtuigreizen en overnachten in vijfsterrenhotels, wat het personeel toelaat de officiële regels te omzeilen. Toen het hoofd van het agentschap vorig jaar in West-Afrika verbleef om mee de ebola-crisis te bestrijden, kostte diens verblijf bijna 400.000 dollar. Hij koos dan ook vaak voor vervoer per helikopter.

Toen Margaret Chan, de directeur-generaal van het WHO, eerder deze maand naar Guinea reisde om er samen met de president van het land de ontwikkeling van ‘s wereld eerste ebola-vaccin te vieren, overnachtte ze in de presidentiële suite van het vijfsterren Palm Camayenne Hotel à rato van 900 euro per nacht. Deze rekeningen worden dan nog vaak door het gastland zelf betaald.

Belastingbetaler draait op voor de factuur

Het nieuws komt ongelegen: het agentschap vraagt steeds meer geld om de gezondheidscrisis in alle delen van de wereld beter te kunnen bestrijden, maar slaagt er dus zelf niet in zijn reiskosten binnen de perken te houden.

Sinds 2013 heeft het agentschap ruim 803 miljoen dollar gespendeerd aan reiskosten. De WHO heeft een budget van 2 miljard dollar per jaar. Dat geld wordt opgehoest door de belastingbetalers in de 194 landen die lid zijn van de organisatie.

AzG en Unicef doen het met een pak minder

Ter vergelijking: Artsen zonder Grenzen maakt 43 miljoen dollar op aan reizen. Het heeft 37.000 hulpverleners. Unicef spendeert 140 miljoen dollar en heeft 13.000 mensen personeel.

Kort na zijn verkiezing had Donald Trump al voorbehoud aangetekend bij de gang van zaken binnen de Verenigde Naties.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2016