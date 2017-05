Vrouwen niet gewenst in Parijs of de ontkenning van onze cultuur

Een reeks Franse media besteedden vorige week aandacht aan de situatie in de Parijse wijk Chapelle-Pajol, in het oosten van Parijs, waar vrouwen niet langer welkom zijn in cafés, bars en restaurants. Ook op straat, het metrostation en de pleinen tonen ze zich beter niet: groepen mannen, dealers, migranten en anderen hebben de straten overgenomen en vallen elke vrouw lastig die zich er toch waagt, schreef de krant Le Parisien.

Maar vooral de manier waarop over deze situatie wordt bericht is verontrustend, schrijft Mathieu Bock-Côté , een Canadese intellectueel en professor aan de universiteit van Montréal, in een opiniestuk in de krant Le Figaro. Volgens hem viert in de pers autocensuur hoogtij:

“Vele journalisten lijken bang tegen de diversiteit te zondigen door een mogelijk verband toe te geven tussen de immigratie en het onveiligheidsgevoel dat vrouwen ervaren in de wijk Chapelle-Pajol in het oosten van Parijs.

Het debat wordt gevoerd onder de controle van militante ‘anti-racistische’ groeperingen die het land van bestemming systematisch de schuld geven van de moeilijkheden die sommige immigranten ondervinden en bereid lijken al wie hen daaromtrent tegenspreekt voor het gerecht te slepen.

Zelfs wanneer de autoriteiten – met het nodige voorbehoud – het probleem erkennen, ziet een zeker links hierin niets meer dan mediamanipulatie die de immigrantenbevolking vijandig gezind is. […]

Wie herinnert zich niet die onwaarschijnlijke verklaring van [de Franse presidentskandidaat] Benoît Hamon (PS). Toen die werd gevraagd naar de afwezigheid van vrouwen in sommige immigrantenbuurten van Parijs, vergeleek hij die situatie met die van de Franse arbeiderscultuur van weleer. Is dit alles dan niets meer dan een xenofoob complot?

Wie de culturen ontkent, ontkent de realiteit

Wie de culturen ontkent, ontkent de realiteit. Dezelfde ontkenning had zich al gemanifesteerd bij de zaak – verschillend en veel erger weliswaar – van de aanrandingen tijdens de oudejaarsnacht van 2015 in Keulen.

Culturen die samenkomen kunnen elkaar verrijken; ze kunnen ook met elkaar in conflict komen. Net dat is wat in Chapelle-Pajol gebeurt.