Het juristenkantoor Hegis Legal uit Balen biedt online juridisch advies aan, waardoor tegenover een klassieke advocaat een kostenbesparing van 80 procent zou kunnen worden gerealiseerd.

Wel moet de klant ermee rekening houden dat in het pakket geen vertegenwoordiging voor de rechtbank is voorzien. Het juristenkantoor merkt daarbij echter op dat de rechter in burgerlijke processen alleen verplicht is te antwoorden op de argumenten die schriftelijk worden aangevoerd en die service wordt door Hegis Legal naar eigen zeggen wel aangeboden.

De Orde van Advocaten is echter niet enthousiast over het initiatief van het Balense juristenkantoor.

Hans Van Nijverseel, oprichter van Hegis Legal, beklemtoont in de krant Het Laatste Nieuws dat de inschakeling van een advocaat meestal geen evidentie is. Voor een grote groep burgers vormen de kosten van een advocaat, die bovendien vooraf niet kunnen worden ingeschat, een onoverkomelijke barrière om deskundig advies in te winnen.

Kwaliteit

Hegis Legal biedt echter een aantal standaardpakketten met advies, coaching en ondersteuning aan. Het juristenkantoor benadrukt de klant van het begin tot het einde van het geding te begeleiden, op uitzondering van de pleidooien voor de rechtbank.

Het juristenkantoor geeft toe dat bij de Orde van Advocaten weinig enthousiasme voor het initiatief zal kunnen worden gevonden. Hegis Legal zou immers een belangrijk aantal opdrachten kunnen verwerven die anders aan een advocaat zouden worden toevertrouwd.

Hans Van Nijverseel benadrukt echter dat juridisch advies helemaal buiten de advocatuur valt en iedereen het recht heeft om zich bij de voorbereiding op een rechtszaak te laten coachen. Bovendien is niemand verplicht zich voor een rechtbank door een advocaat te laten bijstaan.

De Orde van Advocaten geeft toe dat de diensten van Hegis Legal perfect legaal zijn, maar benadrukt dat advies nooit de bijstand van een advocaat kan vervangen en waarschuwt dat goedkope prijzen vaak in een ontgoocheling uitmonden.