IBM maakt een einde aan ‘thuiswerken’

Het Amerikaanse concern International Business Machines (IBM) heeft duizenden werknemers aangegeven dat ze voortaan opnieuw op kantoor zullen moeten werken en het thuiswerk wordt afgeschaft.

Werknemers die zich bij de nieuwe voorwaarden niet kunnen neerleggen, worden aangemaand een andere baan te zoeken.

Dat heeft de Amerikaanse zakenkrant Wall Street Journal gemeld.

Volgens het concern zou de maatregel de samenwerking moeten versterken en bovendien de afwerking van opdrachten moeten versnellen. De krant noemt de beslissing opmerkelijk, aangezien IBM al decennia als een pionier van thuiswerk bekend stond.

Innovatie

“Het bedrijf heeft niet alleen thuiswerk voor de eigen werknemers gepromoot, maar heeft bovendien producten ontwikkeld die ook klanten moeten toelaten arbeid op afstand efficiënt te organiseren,” benadrukt de Wall Street Journal.

“Onderzoekers van het bedrijf hebben diverse studies gepubliceerd over de voordelen van thuiswerk. In het verleden heeft het bedrijf al aangegeven dat 40 procent van zijn werknemers niet in de traditionele kantooromgeving actief is. Recent nog benadrukte IBM dat telewerk resultaten oplevert.”

“Anderzijds wordt er steeds meer op gewezen dat in een gedeelde fysieke omgeving collaboratie en innovatie beter worden gestimuleerd.”

“De bedrijven balanceren met een terugkeer naar het kantoorwerk echter op een dun koord,” waarschuwt de krant. “De meeste werknemers schatten flexibele arbeidsvoorwaarden immers bijzonder hoog in, terwijl onderzoek uitwijst dat thuiswerkers vaak efficiëntere arbeid leveren dan het traditionele kantoorpersoneel.”

IBM zegt echter dat zijn nieuwe projecten, waarbij vaak snel op nieuwe gebeurtenissen of feedback moet worden gereageerd, een collaboratie eist die gemakkelijker verloopt wanneer de teams fysiek kunnen worden samengebracht. Yahoo gaf vier jaar geleden al te kennen het telewerk drastisch te beperken. Ook Bank of America en Aetna volgden dat voorbeeld.

Er moet volgens de krant echter wel afgewacht worden of vele werknemers bereid zullen zijn vaak afstanden van verscheidene honderden kilometers naar een kantoor van het bedrijf te overbruggen. (mah)